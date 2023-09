Theater in het Alzheimercafé

RODEN – In Op de Helte hield Thomas Borggrefe afgelopen donderdag een theatervoorstelling met de titel Helderman. Er kwam een groot publiek op af. De theaterman had met name bij aanvang te maken met geluidsproblemen. Zijn geluidsinstallatie kwam niet geheel uit de verf in het kerkgebouw. Dat was jammer. Toch keek de organisatie in zijn geheel terug op een goede avond. De problematiek van dementie werd benadrukt. Er was chaos in het hoofd van Helderman en dat gegeven werd overgebracht op de aanwezige bezoekers. De volgende keer is op 5 oktober het thema Domotica. Het gaat dan over het aanbieden van zorg met behulp van techniek. Ditmaal weer in verzorgingstehuis De Hullen om 19.30 uur.