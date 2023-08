Theatervoorstelling Helderman over dementie

‘Een beeld van de mens in al zijn kunnen en het niet meer kunnen en de controle tegenover de onmacht’

RODEN – ‘We staan aan de vooravond van een waardevolle en indrukwekkende theatervoorstelling waarin de beleving van dementie meer voelbaar en zichtbaar wordt.’ Het zijn de woorden van Alice Veenhuizen, voorzitter van de werkgroep van het Alzheimer Café Noordenveld. Op 7 september speelt Thomas Borggrefe zijn theatervoorstelling Helderman, een voorstelling over vergeten, dementie, ontreddering, gelukkig zijn en het zoeken naar de grens van leven en dood.

Elke eerste donderdagavond van de maand organiseert Alzheimer Café Noordenveld een bijeenkomst voor mensen met dementie, voor hun naasten of familieleden. ‘Maar ook professionals en anderen die geïnteresseerd zijn, komen vaak naar deze avonden’, aldus Alice. ‘Het doel is dementie bespreekbaar te maken; elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen in een goede en veilige sfeer.’ Het ‘café’, dat momenteel plaatsheeft in De Hullen wordt altijd goed bezocht. Volgens Alice heeft dat te maken met de warme sfeer. Er is een fijne en betrokken groep vrijwilligers die hier samen met de bezoekers zorg voor dragen. ‘Het is erg laagdrempelig. Je hoeft niets en er wordt niet van alles gevraagd. Je mag er gewoon zijn’. Een veelgehoorde reactie na afloop is dat bezoekers blij zijn dat ze op zo’n avond mensen ontmoeten die ook met dementie te maken hebben. Ook hoort ze vaak dat meer kennis over de ziekte hen helpt om er beter mee om te kunnen gaan.

Alice Veenhuizen nam het voorzitterschap afgelopen mei over van Aly van Beijeren, nadat zij al een aantal jaren betrokken was als één van de gespreksleiders en als vrijwilliger van de werkgroep. Ze was zelf als casemanager dementie lang werkzaam voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Nu werkt ze als docent verpleegkunde op het mbo en merkt ze dat ze deze kennis graag doorgeeft aan toekomstig verpleegkundigen. Vanuit haar professionele kennis en haar hart voor mensen met dementie levert zij graag een bijdrage aan het Alzheimer Café. ‘Verwacht wordt een explosieve toename van mensen met dementie. Volgens Alzheimer Nederland komen er in ons land ieder uur vijf mensen met dementie bij’, zijn de woorden van Alice. Het betekent dat we vroeg of laat allemaal te maken krijgen met dementie in onze eigen omgeving. ‘Als je dan bij een Alzheimer Café terecht kan, waar je informatie kunt halen, waar je gehoord en gezien wordt en elkaar mag ontmoeten. Dat is zó belangrijk’, benadrukt ze.

De café-avonden behandelen de meest uiteenlopende onderwerpen rond dementie. Op 7 september pakt Alzheimer Café groter uit met een theatervoorstelling. Thomas Borggrefe, hij is geestelijk verzorger in de ouderenzorg, wil met zijn one-man-show bereiken dat mensen met dementie gelijkwaardig, liefdevol en met respect worden behandeld. ‘Ik verwacht veel herkenbaarheid. Warm aanbevolen dus, deze avond voor iedereen die te maken heeft met dementie, maar ook als je daar (nog) niet mee te maken hebt’, sluit Alice af. | Theater Helderman, 7 september, aanvang: 19.30 uur, locatie: Op de Helte, Touwslager 125 Roden, vrij toegankelijk