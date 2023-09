Tijgers en lianen op de bult tijdens Spelweek Leek

‘Allemaal prachtig hoor, maar ik moet er niet aan denken dat ik hier moet slapen’

LEEK- Wie langs De Bult op Landgoed Nienoord wandelde, kon vorige week vrijdag veel dierengeluiden horen. Het was de laatste dag van de Spelweek Leek met als thema: Jungle. 220 kinderen gingen vorige week gehuld in onesies en dierenpakken met de hamer aan de slag. Het huttenbouwfestijn in de laatste week van de vakantie werd goed bezocht. Op vrijdag vond na het dagelijkse openingslied de keuring plaats door een wel heel bijzondere jury.

Aan het begin van de week kwam Anna de Avonturier terecht in het palletdorp. Ze was compleet van de kaart. Gelukkig zorgde Technische Timo ervoor dat ze de weg terug kon vinden. Op vrijdag zaten de twee samen in de jury, met niemand minder dan Anna van Ewsum. ‘Ik ben al 300 jaar dood, maar zie er nog goed uit. Al zeg ik het zelf.’ Mevrouw van Ewsum is geboren in 1640 en woonde op het landgoed, maar keerde speciaal voor de spelweek terug naar het jaar 2023. Ze is onder de indruk van de hutten, maar verkiest liever haar landgoed voor de houten huizen. ‘Allemaal prachtig hoor, maar ik moet er niet aan denken dat ik hier moet slapen. Dan liever een van de 42 kamers die ons landgoed telde.’ De kinderen zijn gespannen. De jury is streng. ‘Wat moet dat dak hier, beetje donker’, zegt Technische Timo. Daar is Noa het niet mee eens. ‘Ik vind het juist cool dat we een dak hebben.’ De hut staat vol met knuffels uit de jungle. ‘Die zijn van mij en mijn zusje Zoë. We hebben er wel tweehonderd.’ Zoë: ‘Maar we slapen niet met alle knuffels. Dat wordt lastig.’ De zusjes hebben goede hoop dat hun hut gaat winnen. ‘We hebben veel punten gescoord en de jury was enthousiast.’ Tessa zit in een andere hut en vindt de spelweek: ‘leuker dan leuk.’ Haar hut is spannend, aangezien de verdieping leunt op twee dunne planken waar drie kinderen op staan. De planken lijken de kinderen te houden. De hele week hebben de kinderen meegedaan aan allerlei activiteiten en vrijdag was het dan echt de laatste dag. De hutten werden aan het eind van de dag op een stapel gegooid en er ontstond een grote vuurbult op De Bult. De kinderen genoten zichtbaar. Bestuurslid Grejanne Dijkema is blij met de organisatie. ‘Ja super blij. We doen dit met ongeveer tachtig vrijwilligers. Daar ben ik heel dankbaar voor. We hebben zelfs vrijwilligers uit Harkema en Hoogezand. Die hebben ooit gewoond of gewerkt in Leek en blijven plakken. De jonge vrijwilligers zijn 13 en hebben vorig jaar hun laatste hut gebouwd. Het was een intensieve week, maar ontzettend leuk. Dit doe ik al 18 jaar en het verveelt niet.’