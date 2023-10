Tollaks Soul Swing Club komt naar Het Rode Hert voor JazzProSessies

RODERWOLDE- Vanaf zondag 8 oktober komen er nieuwe jazzsessies in Het Rode Hert onder de naam JazzProSessie. Het is een initiatief waarbinnen lokale musici wekelijks Jazz georiënteerde concerten organiseren. Na het concert volgt er een sessie waarin andere profs en toptalent van het conservatorium uitgenodigd zijn om mee te spelen.

De sessies vinden plaats in Brouwerij Martinus in Groningen en Het Rode Hert in Roderwolde. Zondag 8 oktober trapt Tollaks Soul Swing Club de JazzProSessie-reeks af. Tollak Ollestad, geboren in Alaska en opgegroeid in Seattle, is een veelzijdig artiest die zich richt op zang, songwriting, keyboard en harmonica. Na twintig jaar in Los Angeles te hebben gewoond, verhuisde hij in 2004 naar Nederland, waar hij momenteel woont en nog steeds optreedt, opneemt en lesgeeft. Tollak Ollestad werd bekend als toetsenist/zanger tijdens zijn tournees met artiesten zoals Ambrosia en Bobby Caldwell. Rond dezelfde periode begon hij ook naam te maken als harmonicaspeler, en hij heeft samengewerkt met diverse gerenommeerde artiesten zoals Don Henley (Eagles), Andrea Bocelli, Chet Atkins en Kenny Loggins. In 2021 deed Tollak mee aan het vierde seizoen van The Voice Senior, waarbij hij Gerard Joling als zijn coach koos en uiteindelijk de finale bereikte. Aanvang 15.00 uur, entree 5 euro.