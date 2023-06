Top zomer sportevenementen

Met de komst van het mooie weer, ontwaken ook de zomerse sporten uit hun winterslaap. Er kan weer buiten gesport worden en dat is ook te merken. Jaarlijks zijn er verschillende sportevenementen die worden gehouden in de zomer. We bespreken hier een paar van de meest bekende evenementen, zoals de Tour de France en het Golf U.S. Open.

Wedden op sporten

Op bijna elke sportwedstrijd kun je een weddenschap plaatsen. Dit kan bij een fysiek wedkantoor, of online. Kies een bookmaker uit de lijst met alle legale bookmakers in Nederland en beproef je geluk. Misschien voorspel je de juiste uitslag en ga je met een leuk zakcentje naar huis. Je kunt op verschillende manieren op sport wedden. Zo kun je wedden op een bepaalde uitslag van een wedstrijd, maar bijvoorbeeld ook op hoeveel een bepaalde persoon zal scoren. Het is handig om je eerst in te lezen voor de verschillende mogelijkheden voordat je een weddenschap plaatst.

Tour de France

We beginnen maar met een van de populairste sportevenementen in de zomer. De Tour de France mannen wordt in 2023 gereden van 1 tot en met 23 juli. De vrouwen mogen iets later, van 23 tot en met 30 juli. In deze lange wedstrijd rijden de wielrenners voor verschillende doelen. Het gaat zeker niet alleen om de eerste plek. De spelregels zijn ingewikkeld, dus ga er eens goed voor zitten. Je hoeft niet alle regels te kennen om te kijken naar de Tour. Het is een fascinerende wedstrijd met prachtige omgevingen. Misschien doe je wel inspiratie op voor je volgende vakantie.

CHIO Rotterdam

Dit is ons eigen topsportevenement voor de paardensport. Het wordt gereden van 21 tot en met 25 juli 2023. Bij dit internationaal evenement wordt op het hoogste niveau paard gereden. Er worden landenwedstrijden gehouden in zowel springen als dressuur. Elk land heeft een team van drie of vier ruiters. Het CHIO Rotterdam is een groot evenement voor Rotterdam en de paardensport.

Formule 1

Een sport die zeker niet vergeten mag worden is Formule 1. Het seizoen opende op 5 maart in Bahrein en loopt door tot 26 november. De laatste Grand Prix wordt gereden in Abu Dhabi. De regels van Formule 1 zijn best ingewikkeld, maar het komt er op neer dat een individueel wereldkampioenschap is en een kampioenschap voor de teams. De winnaar van een race krijgt 25 punten, de tweede plaats 18 en de derde plaats 16. Alleen de top tien coureurs krijgen punten. Op zaterdagmiddag is er altijd een kwalificatierace om de startopstelling te bepalen, de Grand Prix vindt vervolgens plaats op zondag.

Golf U.S. Open

De U.S. Open is een van die vier grote golfevenementen die elk jaar in juni worden gehouden in de Verenigde Staten. Het mooie van de U.S. Open is dat zowel amateurs als professionele golfers mee kunnen doen. Iedereen heeft dus kans om te winnen. De eerste U.S. Open werd gespeeld in 1895 en er zijn sindsdien heel wat toernooien gespeeld.

Verwar het niet met de Tennis U.S. Open. Dat is ook een groot toernooi, een van de vier Grand Slam toernooien. De vier toernooien worden gehouden van januari tot en met september. Dat komt omdat het eerste toernooi in Australië gehouden wordt, waar het zomer is in januari.

Andere sporten

Natuurlijk zijn er nog veel meer sporten die prachtige evenementen hebben in de zomer. Zo zijn er het EK voetbal onder 21, Motorsport GP, Dart World Cup en de Volleybal Nations League. De zomer is dé tijd om te genieten van grote sportevenementen, zowel in Nederland als in andere delen van de wereld. Je kunt sport kijken via verschillende tv-pakketten, maar je kunt ook online een abonnement nemen. Je kunt op die manier precies kiezen welke zenders je wil en wanneer. Meestal kun je online abonnementen per maand opzeggen. Heel handig dus. Het enige wat je nodig hebt is een stabiele internetverbinding.