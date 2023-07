Trainers Freddie Strating en Martin Drent kijken terug op periode bij vv Roden en GOMOS

Freddie Strating kijkt terug op een mooie periode bij de zwartwitten. ‘Ik heb een mooie en leuke tijd bij vv Roden gehad. Roden is een prima club om bij te werken. Ik ben bij de JO 19 halverwege ingestapt. Het Corona tijdperk brak aan in het eerste seizoen en na 4 wedstrijden was het al afgelopen. Het 2e seizoen was met corona een prima seizoen. We handhaafden ons en persoonlijk vond ik dat het mooiste seizoen. Het laatste seizoen vochten tot de laatste snik om ons te handhaven. Dat lukte helaas niet.’

Martin Drent noemt GOMOS een warme club. ‘Na 4 prachtige jaren degradeerde GOMOS in de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Roden. Dat was een grote domper. Ondanks dat zag ik met een geweldig mooi gevoel terug naar het vorige seizoen. Toen speelden we tegen Bemmel onze beste wedstrijd die ik ooit bij GOMOS had gezien. GOMOS was voor mij een warme en mooie club met hele lieve mensen. De corona (griep) was wel een dieptepunt.’

Over de vraag wat beide heren geleerd hebben van hun avontuur zijn ze duidelijk. Strating: ‘Blijf achter hetgeen staan waar je met de groep en de staf naar toe wilt werken. Assistent Martijn Groenewold en ik bleven achter het resultaat staan hoe we het hebben aangepakt. De gretige en jonge groep die elke training er vol voor gingen gaf mij ook motivatie en uitdaging.’

Drent: ‘De band, die ik met de mensen van GOMOS en de spelersgroep in de afgelopen jaren heb opgebouwd. Blijf volhouden in je doel waar je met elkaar voor strijdt. De inzet en motivatie die de spelersgroep heeft laten zien. Daar doe je het voor als trainer.’

Strating heeft zijn accu weer opgeladen. Hij is net terug van 10 dagen Gran Canaria. ‘Dat was heerlijk na een hectische slotfase.’ Drent gaat met zijn zwager een aantal dagen naar Hamburg. ‘Bij terugkomst ga ik naar Kroatië voor 3 weken. Het is best wel een heftige periode geweest en een ontspannen vakantie zie ik wel naar uit.’

De oud-vv Roden trainer start het nieuwe seizoen bij The Knickerbockers. ‘Waar ik passie, strijd en lef pretendeer zal ik bij deze ploeg zeker het Plezier voorop moeten stellen. Er is een mooie groep spelers, die naast plezier ook goed moeten presteren. Dat zal een uitdaging gaan worden.’ Drent begint 18 augustus aan zijn klus bij vv Dalen. Daar gaat hij met veel passie aan beginnen, zegt hij.

Het lastigst was om afscheid te nemen van jonge, hechte vriendengroep, vindt Strating. ‘Met eigen jongens hebben we het maximale er uit gehaald. Het was fijn om altijd met een grote groep te mogen trainen. Roden zal ongetwijfeld sterk terugkomen.’ Drent noemt het afscheid bitter bij de laatste gezellige barbecue. ‘Je gaat ze missen en het mooie was dat een speler zei dat ik de 1e trainer was waar geen ruzie mee was geweest. De wedstrijd tegen Bemmel in de nacompetitie was absoluut hoofdklasse waardig. Met de komst van jeugd en de terugkeer van een paar spelers kan GOMOS in de 2e klasse meedoen voor de bovenste plekken.’