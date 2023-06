Tuinenpracht trekt een hoop bekijks

FOXWOLDE – Wat is er mooier dan tuinen in volle bloei, te genieten van weelderige bloemen in prachtige kleuren? Dat kon allemaal tijdens het Open Tuinen weekend. Zo ook bij de familie Nusse in Foxwolde waar de blauwe bloemen welig tieren. Het tuinenfestijn trok tientallen tuinliefhebbers. Ook komende week zijn weer verschillende tuinen te bewonderen. De deelnemers zijn allen aangesloten bij ‘HET TUINPAD OP’, een stichting waarbij meer dan 130 tuineigenaren in Groningen, Drenthe en het Noord-West Duitsland zijn aangesloten. De op 24 en 25 juni te bezoeken tuinen in regio zijn: De Wilp, Jan Gosseswijk 31 en Foxwolde, Aan de Vaart 30 (beiden alleen 24/6); Eelde, de Drift 3a en Zevenhuizerweg 18 (beiden alleen 25/6); Peize, Groningerweg 35 en Leek, Ewesheim 2 (deze 2 tuinen beide dagen). De openingstijden zijn van 10 tot 17 uur.