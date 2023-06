V.V. Peize scoort met 14e editie jeugdtoernooi

PEIZE- Zaterdag 3 juni vond de veertiende editie plaats van het V.V. Peize PLUS de Weerd Jeugdtoernooi plaats. De aftrap was om 9:00 in de ochtend met de spelers van O7 tot en met O10. In de middag konden O11 en O12 een schot op het doel richten. 70 teams uit Drenthe en Groningen verenigden zich op de grasmat van Peize onder de stralende zon. Er werden 14 poules gerealiseerd met in totaal ruim 555 voetballers. Secretaris van de vereniging, Eric Berghuis, genoot met volle teugen.

‘Er hing een fantastische sfeer. Alle kinderen deden ontzettend leuk mee. Het weer was ook fantastisch, de zon was ruimschoots aanwezig. Ieder jaar treffen we het met het weer, dat maakt het hele toernooi een stukje mooier.’ Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld opende het toernooi. De middag werd door ex-topschaatser Gerard Kemkers geopend, die zich voor een keer niet op glad ijs had begeven. ‘Gerard is een Peizenaar en zijn zoon voetbalt bij onze club. Hij wilde graag meewerken.’ Omdat er naast het hoofdveld een nieuwe kantine gerealiseerd wordt, waren niet alle velden beschikbaar. Door het goede werk van het bestuur was er een goede doorstroom en werden er mooie doelpunten gemaakt. Aan het eind ontving elke speler een vaantje en ieder team een beker met een fotomoment op het podium. ‘Jaarlijks staat er een echt podium langs het veld waar de voetballers op klimmen via een trappetje. Een hele beleving voor ze.’ De wedstrijden werden afgesloten met een welverdiend broodje knakworst, wat door de sponsor PLUS de Weerd werd klaargemaakt. ‘De winkel is enorm betrokken bij ons dorp en we zijn blij dat ze ons ieder zo goed ondersteunen. We kijken nu al uit naar volgend jaar.’