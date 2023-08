Van klein cluppie tot culinaire familie: samen eten verbindt Norg

NORG – Wat begon als een klein cluppie is inmiddels uitgegroeid tot een activiteit met 30 deelnemers en een wachtlijst voor nieuwe liefhebbers om samen te eten. Elke woensdag is deze gezamenlijk lunch in De Brinkhof in Norg. Opgezet door Welzijn in Noordenveld met betrokkenheid van de buurtwerkers. Vrijwilligers doen de boodschappen, dekken de tafels en ruimen af. ‘Een grote klus, die we met veel plezier doen,’ zegt Jantje van der Wal. ‘Als je ziet wat een plezier we hebben met deze groep, dan weet je dat je goed bezig bent. We beginnen met een soepje en daarna eten we een lekker broodje.’

Een deelnemer laat weten dat de opgedane contacten niet beperkt blijven tot alleen deze middag. ‘In het dorp kom ik nu de andere eters tegen en dan groeten we elkaar of hebben een praatje. Er ontstaan contacten die ik eerder niet had. Ik dacht eerst, nou, dit is niks voor mij. Maar na een keer mee te hebben gegeten was ik om. Ik heb nog niet één keer verzaakt. En we hebben een mooie gezellig groep waar alle rangen en standen zich thuis voelen.’