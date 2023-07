Van Slagerij naar Mille Miglia: de avonturen Hielke en Reina Helmus in 60 jaar huwelijk

RODEN – Hielke Helmus en Reina Helmus – van Wijk vierden maandag 17 juli hun 60-jarig huwelijk. Het stel ontmoette elkaar ruim 60 jaar geleden. Hielke is geboren in Peebos bij Doezum en Reina in Opende. Ze hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen en er wordt hard gewerkt aan de volgende generatie. Hielke heeft na zijn middelbare school de slagersvakopleiding gevolgd in Groningen. Reina deed de huishoudschool. Hielke en Reina verhuisden naar Hoogkerk, waar zij samen aan de slag gingen in hun eerste slagerij in de Kerkstraat. Niet veel later verhuisden ze naar Plan Zuid in Hoogkerk, waar ze als bedrijfsleiders de nieuwe Golff supermarkt bestierden. Daarna zijn ze voor zichzelf begonnen en werden er verschillende supermarkten in onder andere Emmer- Compascuum, Gasselte en Westervoort overgenomen om ze later, meestal om de vier jaar, weer te verkopen. Als echte Noorderlingen was de wens om terug te keren naar het Noorden nog echt wel aanwezig en toen ze tijdens een bezoek in Roden door het winkelcentrum de Molenhof liepen, viel het oog op een leegstaande winkelruimte. Hierna ging het snel: pand verbouwen, nieuwe slagerij geopend en dat werd een geweldig succes. Tijdens de opening van deze slagerij stond er rij met mensen tot ver buiten het winkelcentrum die wel benieuwd waren naar deze nieuwe slagerij en knappe slager en wellicht ook wel een beetje naar de aanbiedingen. Kortom, Slagerij Helmus, later Keurslagerij Helmus, onder andere bekend om de heerlijke droge worst met kruidnagel was een feit. Na zo’n 18 jaar is de slagerij verkocht aan slager Klaas Beets en inmiddels onder de naam Keurslagerij Teerling actief. Hielke en Reina Helmus worden nog regelmatig als slager herkend en aangesproken in het dorp. Ze hebben altijd samengewerkt en dat doen ze nog steeds met hun gezamenlijke hobby: het restaureren van oude Engelse sportauto’s van het merk MG. Deze werden totaal gestript en weer volledig nieuw in concoursstaat opgebouwd. Dit was niet onverdienstelijk, vele prijzen werden er gewonnen tijdens beurzen en bijeenkomsten. Nog steeds gaan ze regelmatig met de MG-club naar buitenlandse bestemmingen, waaronder in Italië de Mille Miglia. Wethouder Jos Darwinkel kwam het echtpaar maandag persoonlijk feliciteren.