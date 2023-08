Veenhuizers zorgen voor repertoire over Veenhuizen

Band Vollek! viert jubilea met concert over gevangeniswezen

VEENHUIZEN- Jubileum op jubileum omvatten het concert dat zal gaan over Veenhuizen op 15 oktober. De focus ligt op de viering van 200 jaar gevangeniswezen Veenhuizen. Maar daarnaast bestaat het oudste gebouw De Jachtweide 300 jaar, woont ma van der Beek al 50 jaar op deze beroemde locatie en repeteert haar stiefzoon met zijn band al 10 jaar in de schuur. De band plaatste in april een oproep: ‘Veenhuizer band zoekt nieuwe tekstgedichten over het dorp’. Vele reacties kwamen binnen en leadzanger Freddie is druk bezig om alles om te zetten in muziek.

‘Ik had al veel liederen geschreven over Veenhuizen en ben altijd geroerd door de plek. Oorspronkelijk kom ik uit Sauwerd en schrijf doorgaans Groningse liedjes. Ik ben opgegroeid op de Jachtweide en deze plek kent een rijke geschiedenis. Veenhuizers hebben gezorgd voor een nieuw repertoire.’ Niet ver van de oude boerderij stond vroeger een weeshuis. Het begin van Veenhuizen. De boerderij diende toen nog als herberg en gaf veelal onderdak aan bezoekers en handelaren van de Norgermarkt. De legende gaat dat niemand minder dan Lodewijk Napoleon in deze boerderij zijn borreltje dronk. De teksten over Veenhuizen zijn in het Nederlands. ‘Al doet de Groninger toal het best hier in Drenthe. We staan vaker in onze provincie dan in Groningen. Doen we toch iets verkeerd’, vertelt Freddie lachend. De band, die verder bestaat uit Theo Platje (viool, contrabas), Ben Logher (bas en elektrische gitaar) en Jan ‘Krul’ Hiddingh (slagwerk), zal op 15 oktober alle liederen ten gehore brengen in Coco Maria, een zaaltje wat naast de boerderij ligt. Dat de band repeteert bij de 88-jarige moeder van Freddie is per toeval ontstaan. ‘Toen we jong waren, was het huis aardig vervallen. De padvinderij verbleef hier en daarna stond het zes jaar leeg. We hebben het bewoonbaar gemaakt, maar nog vele plekken hadden slechte vloeren en muren. Rechts in de schuur zat een hokje. Mijn broer Jaap, die ook eerst bandlid was van Vollek!, zag dat kleine vervallen kamertje als toekomstige studio. Hij plakte er voor de grap de letters ‘Studio 1’ op. Hiervoor speelde ik in andere volk bandjes, maar toen Vollek! serieuze vormen begon aan te nemen, waren we op zoek naar een repetitieruimte. Jaap dacht opeens aan ‘Studio 1’. Hij voorzag de kamer van een nieuwe vloer, een gaskachel en elektra. Het begin van onze band. En op de deur nog steeds: Studio 1.’ Moeders vindt het maar wat leuk dat de heren elke dinsdagavond komen te repeteren. ‘Ik houd van die reuring. Ik zet een bak koffie en zorg voor wat lekkers. Het zijn snaaiers hoor. En als ze klaar zijn met repeteren, dan zeggen ze altijd gedag. Daar denken ze goed om.’ Freddie moet toch vaak de koekjes links laten liggen. ‘Anders zit mijn mondharmonica vol kruimels.’ Mevrouw van der Beek heeft nog een rijbewijs en probeert haar zoon dan ook vaak op te zoeken. ‘Als er wat in de buurt is kom ik even kijken. Nu het hier naast huis is, dat is helemaal fantastisch.’ Wie denkt dat na de koffie de jonge klare op tafel komt heeft het mis. ‘Het is geen rock ’n roll. Die tijd hebben we gehad.’ Er ligt een mooi repertoire klaar die samengesteld is door aangeleverde gedichten en teksten van (ex-)Veenhuizers, maar ook stukken die zijn gevonden door Freddie. ‘Ik ben het archief ingedoken van het Gevangenismuseum en heb bijzondere gedichten gevonden. Een daarvan geschreven door gedetineerde Hans. Die dacht een mooie vakantie tegemoet te gaan in een vakantiepark. De stemming was dan ook opperbest in de bus. Beteuterd stapte Hans uit toen hij de gevangenispoort zag. Ook ontvingen we een gedicht over een mislukte ontsnapping. En hoe die ontsnapping verliep, horen de mensen op 15 oktober. Ik kan niet alles verklappen.’ Verder zullen de liedjes gaan over landloper Rinus de Vet en Bleke Bertus. Het duurt nog even, maar de heren zijn druk aan het repeteren. Wie het niet wil missen zal 15 oktober met rood moeten omcirkelen in zijn of haar agenda. Meer informatie over de band Vollek! en hun agenda: www.vollek.nl.