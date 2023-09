Veldslag Norg fantastisch verlopen

NORG – Al jaren is de Veldslag om Norg een evenement dat zich mag verheugen met veel deelnemers. 2000 ATB fietsers stonden afgelopen zaterdag aan de start op het evenemententerrein in Norg. Er werd koers gezet naar Roden en terug in Norg volgde een lange lus naar Zeijen en Assen. Het was vooral een recreatieve tocht, maar ook het competitie-element werd niet geschuwd. Jasper Ockeloen won de 100 km wedstrijd in 3.09.33. Een seconde later volgende Thom Bonder, Lars van Ark en Bart Kortleve. Het was een spannend slot van een wedstrijd die zich vooral afspeelde op onverharde paden. De organisatie sprak van een fantastisch verlopen fietsevenement dat Noordenveld weer op de kaart heeft gezet.