Verandert Max Verstappen na het volgende seizoen van autosportdiscipline?

Net als onze manier van rijden op de weg verandert, zo verandert ook de Formule 1-sport. Formule E is een opkomende discipline in de racewereld waarbij motoren worden vervangen door batterijen. Nico Rosberg maakte al de overstap, maar zal ook Max Verstappen geïnteresseerd zijn iets anders te doen, nu hij inmiddels zo ongenaakbaar is in de F1?

Is een dergelijke overgang mogelijk?

Zijn horizon verbreden naar een nieuwe discipline lijkt een onorthodoxe stap. Maar zoals Verstappen ooit zei: “Ik geloof in het uitdagen van de gevestigde orde.”

Daarom zitten fans over de hele wereld aan hun scherm gekluisterd tijdens elke Formule 1-race.

Ondanks zijn enorme succes tonen historische precedenten aan dat coureurs soms durven af te wijken van het bekende asfalt van Formule 1. Voormalig F1-superster Nico Rosberg trok zich terug na het winnen van zijn wereldkampioenschap in 2016, om later te verschijnen als teameigenaar in de elektrische discipline van Extreme E. Hij vertegenwoordigt de groeiende focus op duurzaamheid in de autosport. Dit was heel onverwacht.

Wat zou de doorslag kunnen geven?

Wat zou het verschil kunnen maken als Verstappen echt wil overstappen?

Mogelijke uitdagingen

Een overstap naar een ander raceterrein zou niet enkel een test zijn voor het rijtalent van Verstappen, het is ook noodzakelijk dat hij zich in dat geval nieuwe technieken eigen maakt, een andere dynamiek van de wagen begrijpt en zich aanpast aan een compleet nieuw race-landschap. Deze potentiële uitdagingen kunnen voor Verstappen wel eens ontmoedigend zijn of juist zijn leergierigheid verder stimuleren.

Het vraagstuk van duurzaamheid

Wellicht overweegt de vooruitstrevende coureur Verstappen om zich aan te sluiten bij de opkomende golf van duurzaam racen. Het overstappen van de snelle, maar op fossiele brandstoffen draaiende Formule 1 naar elektrische alternatieven zoals de Formule E zou een mogelijke optie kunnen zijn.

Toch is de kans heel klein

Op dit moment blijft de mogelijkheid dat Verstappen van racediscipline verandert, slechts een speculatie. Gezien zijn leeftijd en het huiveringwekkende tempo, heeft de Formule 1 ongetwijfeld nog veel opwindende momenten voor Verstappen in petto.

Of de Nederlander ervoor kiest om een nieuwe richting in te slaan, afstand neemt van zijn Formule 1-carrière of zichzelf lanceert in een volledig nieuw race-avontuur, blijft een grote vraag. Bovendien liet Verstappen al eerder weten dat hij zijn vriendin liever niet in een elektrische auto op de weg zou zien rijden.

De coureur is schijnbaar niet heel enthousiast over elektrisch rijden in het algemeen. Dit zou de stap op de baan wel heel opmerkelijk maken. We kunnen na deze uitspraken vrijwel uitsluiten dat Verstappen de komende seizoenen Formule E zou rijden.

Toch is Verstappen’s volgende stap net zo onvoorspelbaar als een race vol met felle gevechten. De algemene opinie is dat Verstappen nog veel meer te bieden heeft aan de wereld van de Formule 1, voordat hij overweegt om van motor te wisselen.