Verse haring, droge worsten, bloemen en planten en uniek handwerk op de zorgmarkt

RODEN – Een drukte van belang bij Zorgcentrum de Hullen in Roden op dinsdagochtend. In het fraaie atrium van de Hullen is een zorgmarkt georganiseerd. Anders dan de naam doet vermoeden, heeft het meer karakter van de weekmarkt. Bewoners struinen in rolstoel of met rollator langs de verschillende kraampjes. Jantje Smit kocht een mooie plant voor in haar kamer, een andere mevrouw nam een stuk of wat Groninger worsten mee. Hennie Hekkema heeft ook een stand. De ‘knutseljuf’ van Roden verkocht allerlei unieke zelfgemaakte spulletjes. De potjes jam, met een leuk gekleurd stofje over de deksel, gaan als warme broodjes. Net als de verse haring trouwens. Geert Siegers is er ook. Hij duwt zijn moeder, die er zichtbaar veel plezier aan beleeft, over de markt. Kunnen bewoners niet naar de markt, komt de markt gewoon naar hen. Een prachtig en zeer gewaardeerd initiatief!