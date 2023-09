VEV’67 wint met 1-0 van Roden

RODEN – Vv Roden liet er geen gras over groeien in het 1e kwartier. Met veel druk nam de ploeg van trainer Raveneau het initiatief. VEV’67 kon er geen vat op krijgen. Het leverde enkele mogelijkheden op maar tot scoren kwam Roden niet. Met een paar omzettingen trachtte trainer Pranger van VEV het spel te kantelen. Dat lukte en Roden moest terug. Het leverde een aardig gevecht op waarbij de duels niet werden geschuwd. Overal op het veld ontstonden koppeltjes. Het leverde veel strijd op maar hierdoor werd het spel van beide ploegen ook erg onrustig. Marco Soeten kreeg nog een aardige kans maar kwam niet tot scoren. Een mooie aanval via de rechterkant bracht Gerhard van der Berg in goede positie. Zijn schot kon door keeper Willems van Roden worden weggewerkt. De 0-0 ruststand was wel de verhouding in het veld.

De 2e helft begon Roden opnieuw energiek om tot scoren te komen. Een corner van Leon Draisma kwam op het hoofd van Michel Wardenier. De geheel vrijstaande verdediger schatte de bal niet goed in en kopte over. Daarna nam VEV het heft in handen en Roden moest terug. Na een aantal wisselingen werd het spel bij Roden er niet beter op. VEV zette Roden steeds meer onder druk en kon via counters nog wel gevaarlijk worden. Jacob Tjoelker zijn inzet werd van de doellijn gehaald en in de tegenaanval schoot Robin van der Tuin over het doel van de goed keepende Wellinghof. De opbouw via de rechter en linkerkant bij Roden bracht meerdere malen hun eigen achterhoede in de problemen door slechte passing of door balverlies. VEV zag dit en profiteerde ervan. Een vrije trap van links werd door Martijn van Maastrigt voor de goal ingedraaid. Iedereen behalve Marco Soeten mistte de bal. Keeper Willems kon niet meer reageren op de kleine touche van Soeten. De bal viel bij de 2e paal binnen, 1-0. Roden kwam met een steekpass van Erolind Dergut op Van der Tuin nog terug. Wellinghof redde en in de rebound had Getuar Derguti de bal binnen moeten schieten. Hij schoot over. Roden leek conditioneel er onder door te gaan. VEV leek fysieker fitter dan Roden. VEV was de baas in het veld en Roden kon niet alles meer belopen.

Een goede generale voor VEV. Men Plaatste zich voor de 2e ronde van de beker en kan met een goed gevoel doorwerken naar de competitie. Roden moest het verlies nemen en trainer Raveneau zag dat de nieuwe speelwijze nog verbetering behoeft. De 1e helft liet in ieder geval wel zien dat het spel de trainer tevreden kon stellen. (Foto: Facebook VEV’67)