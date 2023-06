Vitale Teye Dijkhuizen (102) houdt gezellig onderonsje met Klaas Smid

RODEN – Honderdtwee. Dat word je niet zomaar. En als je het wordt, dan nodig je speciale gasten uit. Of speciale gasten nodigen zichzelf uit. Dat laatste was maandag het geval. Zaterdag vierde Teye Dijkhuizen uit Roden zijn 102de verjaardag. Voor burgemeester Klaas Smid reden om Dijkhuizen even op te zoeken in zijn appartement in verzorgingstehuis De Hullen in Roden. De heren hadden van alles te bespreken. Smid was nieuwsgierig naar het recept om vitaal ouder te worden. Dijkhuizen is er duidelijk over: gezonde kost, regelmaat en geen zorgen. Problemen moet een ander maar oplossen, vindt de oude baas volgens zoon Henk Dijkhuizen. Regelmatig trekt zijn vader eropuit met zijn scootmobiel. Iedere vrijdag rijdt hij met z’n Rolls Royce naar de markt om een visje te kopen. Ook doet hij mee met de maandelijkse scootmobieltochten die vanuit De hullen georganiseerd worden. Dijkhuizen woont sinds december in het verzorgingstehuis. Daarvoor woonde hij nog op zichzelf. Het bevalt hem uitstekend op zijn nieuwe plek. Zijn vrouw Harmke Poelman overleed 6 jaar geleden. Het echtpaar dat in 1962 van Gieterveen naar de Burgemeester Borgerstraat in Roden verhuisde, kreeg vier kinderen: 1 meisje en 3 jongens. Zaterdag werd de verjaardag gevierd met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met een hapje en een drankje in De Hullen. Dijkhuizen is van plan om er zeker nog een paar jaar aan vast te plakken. Tot genoegen van Smid, die beloofde volgend jaar weer aan te schuiven voor een onderonsje en een gebakje.