Vlaggenactie voor Voedselbank Noordenveld tijdens 23e editie Feest4Daagse Norg

NORG – De 23e editie van de Feest4Daagse Norg staat weer voor de deur, en dit jaar wordt er een bijzondere actie gelanceerd. De organisatie heeft besloten om een vlaggenactie te houden ten behoeve van de Voedselbank Noordenveld. De verkoop van de vlaggen is al gestart, en er zijn al meer dan honderd exemplaren verkocht. De vlaggen zijn niet alleen een echte collectors item, maar ook een mooie huisversiering tijdens de Feest4Daagse. Op 15 juli is er een speciale vlaggenverkoop bij PLUS Spithost in Norg, waar iedereen de gelegenheid krijgt om een vlag aan te schaffen en daarmee de Voedselbank te ondersteunen.

De Feest4Daagse Norg is een jaarlijks terugkerend evenement dat vier dagen lang vol staat met spel, muziek en gezelligheid. Van 2 tot en met 6 augustus kunnen jong en oud, Norgers en zomergasten genieten van een gevarieerd programma. Op donderdag en zaterdag is de Kerkbrink ‘the place to be’, terwijl op vrijdag en zondag het Oosteind de ideale locatie is om te vertoeven.

Het muziekprogramma van dit jaar is rond en belooft veel entertainment. Op donderdagavond kunnen bezoekers genieten van de muziek van Jetset Live, op vrijdag treedt Straight on Stage op, en op zaterdag is het de beurt aan PROOST. Als afsluiting van de Feest4Daagse is er op zondagavond een Hollandse avond met optredens van Melissa Smilda, Eltjo, Gaatze Bosma, Zweitse en Dirk-Jan en Burdy. Kortom, er is voor iedereen wat wils.

Naast de muzikale optredens is er ook volop ruimte voor sport en spel. Het hoogtepunt is de Vierkamp, waarbij verschillende teams strijden om de felbegeerde bokaal. Dit jaar nemen twaalf teams deel aan de Vierkamp, waaronder enkele nieuwkomers. Op woensdagavond wordt het startschot gegeven met een muziekbingo. Op donderdag en vrijdag vinden er diverse spellen plaats, zoals het BBB-spel en klaverjassen. Op zaterdag is er een sponsorloop voor jongens en meiden van 8 tot 14 jaar, waarbij geld wordt ingezameld voor de Voedselbank Noordenveld. Ook is er een kindermiddag met spelletjes en kunnen kinderen een ijsje halen. De Vierkamp wordt op zondag afgesloten met de finale en de uitreiking van de bokaal.

De Feest4Daagse Norg is een evenement dat gratis toegankelijk is voor iedereen. De openluchtactiviteiten creëren een gezellige en ontspannen sfeer, waarin zowel de lokale bevolking als toeristen kunnen genieten van de verschillende activiteiten. Naast de feestelijkheden staat de Feest4Daagse Norg dit jaar ook in het teken van saamhorigheid en steun voor de Voedselbank Noordenveld. Meer informatie over het programma en de vlaggenactie is te vinden op de website www.feestvierdaagsenorg.nl.