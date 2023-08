Voorbereidingen Mini Miss Noord in volle gang

RODEN – Achter de schermen is de organisatie van de Mini Miss Noord alweer druk bezig met de voorbereidingen. Ze zijn op zoek naar12 finalisten die willen shinen op het podium van de ‘Dansfabriek’ in de Jaarbeurs te Roden. Dus ben jij tussen de 6 en 11 jaar, woon jij in Drenthe, Groningen of Friesland en lijkt het je leuk om samen met andere meiden op het podium te stralen? Geef je dan snel op! De Mini Miss Noord verkiezing 2023 vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Rodermarkt op vrijdag 22 september, in de Dansfabriek op het Jaarbeursterrein aan de Norgerweg in Roden. Na de Castingdag op vrijdag 1 september in Fitnesscentrum Roden worden de 12 finalisten gekozen die doorgaan naar de finale op 22 september. Zij krijgen een programma vol activiteiten, waaronder een professionele fotoshoot, meerdere oefendagen, een catwalktraining en een doorpas-ochtend, om ze helemaal klaar te stomen voor het grote podium op de Rodermarkt. Op vrijdag 22 september is de verkiezing in de ‘Dansfabriek’ op het Jaarbeursterrein in Roden. De finalisten lopen deze avond twee rondes. De show start met een spectaculaire openingsdans, gevolgd door een vrijetijdsronde. Na een korte pauze vol entertainment mogen de meiden in hun feestkleding over de catwalk lopen. De jury, onder leiding van Mini Miss Noord 2022 (Emilie Smidts), bepaalt wie zich Mini Miss Noord 2023 mag noemen. De verkiezing begint om 18:00 en is rond 20:00 afgelopen.

De Mini Miss Noord mag samen met de nummers 2 en 3 meerijden met de Rodermarktparade op zaterdagmiddag 23 september. En natuurlijk is er voor iedere finalist een leuk prijzenpakket. De inschrijving is nu geopend. Opgeven kan door een mail te sturen naar minimissnoord@gmail.com met de volgende gegevens: Naam, geboortedatum, adres, woonplaats, hobby’s, naam en telefoonnummer ouder/verzorger. Daarnaast ontvangen we graag twee foto’s, waarvan sowieso één portretfoto. Opgeven kan tot en met woensdag 30 augustus.