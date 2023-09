Voorzitter Danker voorziet een periodetitel voor Peize

PEIZE – De vorderingen met de nieuwbouw van de accommodatie gaan gestaag door. Voorzitter Danker ziet de jonge ploeg van Peize het komende seizoen ook goede ogen naar een periodekampioenschap gooien. Dit baseert de preses op de gretigheid en kwaliteit van de ploeg van trainer Hofman.

Peize begon furieus aan het duel tegen Gieten. Maurijn Timmer kreeg in de beginfase al direct 2 opgelegde kansen om de score te openen. Guido Rossing dacht Gieten te moeten helpen met een verkeerde terugspeelbal op de keeper. De spits van Gieten kon het scoren worden belet door keeper Lennart Renkema. Dezelfde Rossing leverde even later een prima pass op Ivar Cats af, die de bal voor het doel van Gieten langs schoot. Peize had duidelijk de overhand, maar met een aantal lange ballen kon Gieten gevaarlijk worden door niet onzeker ingrijpen in de achterhoede van Peize. Na 20 minuten nam Dylan Pierik een prima corner. De bal kwam strak voor op het hoofd van Timmer, die de bal prima binnenkopte bij de 2e paal. Peize drukte door. Via Simon Wekema op links en Cats kwam de bal even later voor de voeten van Wekema. Zijn schot belandde in het vanghek. Peize speelde een spelletje waarbij de bal snel in de voorste linie terecht kwam. Vaak werd spits Timmer of Daan van der Veen gezocht. In de 30e minuut moest keeper Renkema zijn klasse tonen met een prima redding vanuit een vrije trap. Het offensief van Peize taande een beetje en Gieten zocht meer de aanval. Het leverde eigenlijk weinig tot geen kans op. De ijverige Pierik ging zijn tegenstander vlotjes voorbij en zijn lage voorzet bij de 1e paal kon niet door Timmer in het doel worden gewerkt. De 1-0 ruststand was verdiend maar er hadden meer doelpunten gescoord kunnen worden. In de rust werd Ramon Gritter vervangen door Patrick Kosters. De 1e kans was wel voor Gieten na de hervatting. Dat was eigenlijk ook gelijk het enige wapenfeit van Gieten de 2e helft. Pierik kwam na een goede voorzet van Danny Kregel in vrij schietpositie. Zijn schot kon ternauwernood worden geblokt. De bal viel in de kluts voor de voeten van Maurijn Timmer die met zijn dikke teen de bal nog richting het doel van Gieten kon sturen. De bal belandde op de paal. Trainer Hofman werd al onrustig want de kansen stapelden zich op. Timmer kopte een voorzet van Wekema te slap in. Toch kwam de verlossende 2-0. Een indraaiende vrije trap vanaf rechts kon door de jeugdige keeper van Gieten ternauwernood weg worden getikt. De bal viel voor de voeten van de instormende van der Veen die de 2-0 aantekende. Peize speelde onrustig doordat er te snel naar de lange bal werd gezocht. Hierdoor was er veel balverlies. Gieten liet bitter weinig zien kwa voetbal. In de 81e minuut kreeg keeper Renkema een schot recht in zijn handen geschoten. Niet veel later moest hij toch capituleren. In 1e instantie redde hij prima maar in de rebound was hij machteloos op het schot hoog in het doel. De 2-1 viel eigenlijk uit het niets. Peize had verzuimd meerdere doelpunten te maken en nu moest men oppassen voor de gelijkmaker. Invaller Patrick Timmer had de 3-1 op zijn hoofd maar kon niet genoeg richting aan de bal meegeven. ‘Een fijne overwinning waarbij we verzuimden meer doelpunten te maken’, aldus trainer Hofman.

Opstelling: Renkema; Rossing; K. Wekema(Bies); van der Veen (P. Timmer); M. Timmer; Cats(D. Wekema); Pierik(Kemkers); Vlietstra; Kregel; S. Wekema; Gritter(Kosters)