Vv Roden wint opnieuw maar er is genoeg werk aan de winkel

RODEN – Met de 1e overwinning op zak van vorige week stond vv Roden nu tegenover Stadskanaal, dat vorige week niet gespeeld had. Roden schoot uit de startblokken en Stadskanaal had moeite met de verdedigende organisatie. Al in de 1e minuut moest de keeper al redding brengen op een schot van Olivier van der Tuin. Bij Roden stond het ook niet geweldig, waar Rik van Dijk veel moeite had met de kleine snelle rechter aanvaller. Verdediger David Jansen kon in de 4e minuut een schot van de aanvaller ternauwernood blokken. De bedrijvige Van der Tuin op rechts bediende in de 9e minuut zijn broer Robin op maat. De vaak zo trefzekere spits haalde ook nu weer de trekker over waar de keeper van Stadskanaal geen verweer op had. De 1-0 was verdiend op dat moment. Roden vond telkens de vrije man Leon Draisma op het middenveld en zodoende kon Roden lekker verder voetballen. De slordigheid sloop er in en dat betekende veel balverlies. Stadskanaal had de organisatie ietwat veranderd en dat leverde minder vrijheid voor de spelers van Roden op. Toch kon Draisma met een uitstekende pass Robin van der Tuin bereiken. Zijn schot in de verre hoek kon door de keeper tot corner worden verwerkt. Na een kwartier leed Wouter Bousema balverlies op het middenveld. Stadskanaal nam de aanval over. De scherpe voorzet kon niet achter keeper Tarik Kalfsbeek worden getikt. Roden ging behoedzaam spelen en rondde een lange aanval af met een kopbal van Robin van der Tuin. Broer Olivier bediende zijn broer met een crosspas. De actie buitenom en de harde lage voorzet kon door Hugo Steenbergen net niet worden binnen getikt. Keeper Kalfsbeek moest attent zijn nadat de Stadskanaal spits vrij in kon koppen. Erolind Derguti, onopvallend spelend, bracht Ter Arkel vrij voor de keeper. Het schot kon door de keeper worden verwerkt. Een lange bal van Stadskanaal achter de verdedigingslinie van Roden werd door Kalfsbeek al grabbelend verwerkt. In deze fase had Roden veel balverlies en kreeg Stadskanaal voor rust 2 grote mogelijkheden, die gelukkig voor Roden, niet werden binnen geschoten. Rik van Dijk mocht van geluk spreken vlak voor de pauze. Hij tastte finaal mis bij een dieptebal van Stadskanaal. De kans werd door goed keeperswerk van Kalfsbeek onschadelijk gemaakt. De voorwaartsen van Roden gingen te veel voor eigen succes, waar met name Steenbergen in een aantal gevallen geheel vrij stond voor de goal. De 1e kans in de 2e helft was voor Stadskanaal. Het had ook een meeste aandeel in de 2e helft qua voetbal. Dat kwam mede door het vele onnodige balverlies bij Roden. Toch kwam de thuisclub op een 2-0 voorsprong. Na een goede aanval via Ter Arkel en Steenbergen schoot eerstgenoemde voorbij de keeper. Een verdediger op de lijn deed een ultieme poging de bal weg te schieten, maar schoot tegen zijn eigen keeper aan, waardoor de bal in het doel van Stadskanaal belandde. Nadat Olivier van der Tuin knap de 3-0 had gemaakt ging de wedstrijd in het slot. Conclusie van de wedstrijd was dat Roden zeker nog stappen voorwaarts moet maken om een wedstrijd te controleren. Balvast in balbezit en een snellere omschakeling bij balverlies. De overwinning echter was wel terecht en Roden beleeft met 2 overwinningen een prima start van de competitie.

Opstelling:

Kalfsbeek; Bousema; D. Jansen(Wardenier); Goedemondt; van Dijk; Steenbergen (S. Jansen); R van der Tuin(G. Derguti); O. van der Tuin (Renkema); E. Derguti (Been); ter Arkel; Draisma.