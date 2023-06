Waarom kiezen voor SAP Business One?

SAP Business One is wereldwijd geliefd bij bedrijven. Waarom? In dit artikel zetten we de belangrijkste voordelen op een rij en geven we je twee onmisbare adviezen.

De voordelen van SAP Business One

SAP Business One is wereldwijd een toonaangevend ERP systeem. Waarom is dit ERP systeem zo geliefd?

1: Compleet

SAP Business One is een zeer compleet systeem. Niet langer tijd verdoen met verschillende software systemen, maar één oplossing waarin al je afdelingen naadloos samenwerken.

Het is standaard uitgerust met modules voor:

In- en verkoop

Voorraadbeheer

Productie

Distributie

Administratie en financiën

Klantenservice

2: Makkelijk uit te breiden

Mis je een functie in het basissysteem van SAP Business One? Dan breid je het gemakkelijk uit met een van de honderden add-ons. Mis je zelfs met deze add-ons nog functionaliteiten die jouw bedrijf nodig heeft? Dan kan je het systeem uitbreiden met maatwerk.

Zo heb je een ERP oplossing die 100% is aangepast aan jouw bedrijf, zonder de kosten van een complete maatwerkoplossing.

3: Makkelijk aan te passen

Je kan niet alleen makkelijk uitbreiden, je kan het systeem ook aanpassen. Je kan gemakkelijk extra’s toevoegen of juist dingen weglaten die je niet gebruikt.

Je kan ook zelf de schermen aanpassen. Je kan bijvoorbeeld knoppen en velden toevoegen of benamingen wijzigen. Zo maak je het systeem nog makkelijker in gebruik. En dat betekent fijner en efficiënter werken.

4: Wereldwijd

SAP Business One is wereldwijd geliefd en beschikbaar in 27 talen. Je kan zelfs verschillende talen gebruiken binnen je systeem. Ideaal als je zuster- of dochterbedrijven in het buitenland hebt.

5: Mobiel

Het systeem is ook te gebruiken via mobiele apps. Ideaal als je medewerkers ook buiten de deur werken.

ERP systeem kiezen: twee onmisbare adviezen

Bij een ERP systeem kiezen komt veel kijken. Deze twee adviezen zijn een belangrijk startpunt.

1: Staar je niet blind op het prijskaartje

Als je je keuze baseert op het prijskaartje, is SAP Business One waarschijnlijk niet je eerste keuze. Terwijl dit systeem je bedrijf ontzettend veel te bieden heeft en je kan helpen om:

Flink te besparen

Efficiënter te werken

Foutmarges te verlagen

SAP Business One is dus een investering, maar verdient zichzelf terug. Staar je daarom niet blind op het prijskaartje.

2: Kies de juiste partner

Een goede sap business one partner kiezen is net zo belangrijk als het kiezen van je ERP systeem. Ga voor een organisatie met ervaren consultants.

Als je op zoek bent naar een SAP Business One partner is logres een aanrader. Zij zijn Gold Partner van SAP. Dat betekent dat ze: