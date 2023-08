Wagenbouwers voorzien van lekker drankje

RODEN – De Rodermarkt komt met rasse schreden dichterbij en dus neemt de stress voor alle wagenbouwers toe. Ook dit jaar wordt er in veel loodsen weer hard gewerkt aan een versierde wagen om mee te rijden in de parade op zaterdag 23 september. Dit jaar is er gekozen voor het thema Avontuur & Vertier. Het wordt alweer de 57e editie van deze optocht en er mag met recht gesproken van een diepgewortelde traditie. Traditie is ook de drankjes die de wagenbouwers in de laatste week van augustus aangeboden krijgen. Dit jaar werden ze aangeboden door Café-Restaurant-Zalencentrum De Pompstee, Hotel-Eetcafé-Zalencentrum Onder de Linden, Hotel-Restaurant Het Wapen van Drenthe, Mo’s Café, Event Catering, Jaarbeurs Roden en Volksvermaken Roden.