Wat is een familielening of familiehypotheek?

Je hebt het misschien wel eens gehoord in gesprekken met vrienden of familie: de termen “familielening” of “familiehypotheek.” Maar wat houden deze termen nu precies in en hoe kunnen ze van pas komen bij financiële planning?

Familielening: een korte uitleg

Een familielening is een lening die wordt verstrekt door een familielid aan een ander familielid. Dit kan zijn voor het opstarten van een bedrijf, de aanschaf van een auto of voor studiekosten. Het grote voordeel hiervan is dat deze leningen vaak worden afgesloten tegen een lagere rente dan bij een bank. Bovendien kunnen de voorwaarden in overleg flexibeler worden vastgesteld.

Verschil tussen familielening en familiehypotheek

Een familiehypotheek is een specifieke vorm van een familielening, die wordt gebruikt voor de aankoop van een woning. De grootste verschillen zitten hem in de fiscale aspecten en de formele vereisten. Zo is de rente op een familiehypotheek vaak aftrekbaar, en zijn er bepaalde voorwaarden waaraan de hypotheek moet voldoen om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen.

De voor- en nadelen

Er zijn zowel voor- als nadelen verbonden aan het afsluiten van een familielening of familiehypotheek. Aan de positieve kant biedt het de mogelijkheid om grote financiële stappen te zetten zonder afhankelijk te zijn van een externe financierder zoals een bank. Ook kan het fiscaal interessant zijn, vooral in het geval van een familiehypotheek. Aan de andere kant kunnen er emotionele risico’s aan kleven, zoals spanningen binnen de familie als de aflossingen niet volgens plan verlopen. Echter blijft de lening online oversluiten natuurlijk altijd een optie mocht er wat misgaan binnen de familie.

Fiscale aandachtspunten

Belastingtechnisch zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Zo dient er bij een familiehypotheek sprake te zijn van een marktconforme rente om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Ook moet je de lening opgeven bij de Belastingdienst en eventuele rente- en aflossingsbetalingen correct documenteren.

Is een schriftelijke overeenkomst nodig?

Hoewel het misschien vreemd lijkt om een contract op te stellen met een familielid, is het wel aan te raden om de voorwaarden van de lening schriftelijk vast te leggen. Hierdoor worden misverstanden voorkomen en staat iedereen op dezelfde lijn over de verwachtingen en verplichtingen.

In wezen zijn het dus leningen tussen familieleden, die flexibeler en vaak voordeliger kunnen zijn dan leningen via traditionele financiële instellingen. Ze kunnen echter ook emotionele risico’s met zich meebrengen en vereisen een zorgvuldige fiscale planning. Dus als je overweegt een dergelijke lening af te sluiten, is het verstandig om je goed in te lezen en eventueel professioneel advies op te vragen.