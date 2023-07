Wat kost een gemiddeld kerstpakket?

Het geven van een kerstpakket kost natuurlijk geld. Het voordeel voor een werkgever is wel dat deze fiscaal aftrekbaar is van de winst. Dit komt omdat het wordt gezien als personeelskosten, waardoor je dus ook een fiscaal voordeel hebt. Toch zien we dat veel werkgevers het lastig vinden om een bepaald prijskaartje aan een kerstpakket te hangen. Het probleem is namelijk dat het met een groot bedrijf aardig in de papieren gaat lopen, maar je ook niet met een lullig pakket op de proppen wilt komen. Je werknemers hebben zich immers het hele jaar ingezet en dat mag dan ook zeker worden beloond. Om je een idee te geven wat de kosten voor een gemiddeld kerstpakket zijn, hebben we een aantal zaken voor je op een rijtje gezet.

Type kerstpakket

Een belangrijke stap in het bepalen van de kosten die jij wilt uitgeven voor een kerstpakket, is het type pakket waar je voor gaat. Kies je voor een duurzaam kerstpakket voor alle personeelsleden of ga je voor een eenvoudige cadeaubon die je misschien wel in bulk met korting kunt kopen bij partijen zoals BOL.com. Daarnaast zijn er ook werkgevers die onderscheid maken tussen mensen die er vast in dienst zijn of mensen die via een uitzendbureau voor ze werken. Nu vinden wij dit persoonlijk niet verstandig om te doen en is het ook ongepast. Deze mensen werken namelijk net zo goed voor jouw bedrijf en verdienen om hetzelfde behandeld te worden als de rest.

De kosten kunnen variëren

Je vraagt je misschien af wat de gemiddelde kosten zijn van een pakket voor kerst. Toch is het goed om te weten dat de kosten van een kerstpakket enorm kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van het pakket, de inhoud en de leverancier. Gemiddeld genomen moet je rekenen op prijzen tussen de €20,- en €50,- per pakket. Echter, er zijn nog veel meer dingen om rekening mee te houden bij het kiezen van een kerstpakket. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld kiest voor een pakket met allemaal luxe streekproducten of dat je gaat voor een standaardpakket dat je bij een leverancier kunt bestellen. Wil je verzekerd zijn van een origineel pakket tegen de juiste prijs, dan kun je beter je kerstpakketten online bestellen bij kerstpakkettenplaza. Hier zijn ze gespecialiseerd in het samenstellen van pakketten naar wens en passend bij ieder budget.

Je bepaald zelf de prijs

Uiteindelijk bepaal jij als werkgever wat een kerstpakket maximaal mag en kan kosten. Stel dat je een enorm goed jaar hebt gedraaid en je het uiterste van je personeel hebt gevraagd, dan is het verstandig om ze hier extra voor te belonen. Dit kun je doen door ze een eenmalige uitkering te geven, maar ook bijvoorbeeld een cheque met een bepaald bedrag voor een kledingwinkel of restaurant valt vaak goed in de smaak. Je zult merken dat wanneer je je werknemers goed beloont, ze nog meer voor je willen doen en deze investering zichzelf op lange termijn meer dan terug zal betalen.