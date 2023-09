Wat ‘N Kunst 2023

Zaterdag 2 en zondag 3 september zal De Brink in Roden weer zinderen van de activiteiten op het zesde festival “Wat ’N Kunst”.

De opening van “Wat ’N Kunst” is ook de aftrap van de Drentse uitmaand. Gedeputeerde J. Otter en wethouder A. Wekema gaan samen met Ellen ten Damme deze aftrap verzorgen. Een maand lang staat in de provincie de start van het nieuwe culturele seizoen centraal.

Gelijktijdig met “Wat ’N Kunst” organiseert de Zakenkring Roden de feestelijke heropening van de vernieuwde Heerestraat. Beide activiteiten leveren zaterdag 2 september in Roden een bruisend centrum, iets om zeker niet missen.’

Programma Uitmarkt 2 september 2023

Naast de diverse podia waar opgetreden wordt door artiesten, plaatselijke muzikanten, koren, dansers en poppenspelers zijn er informatiekramen en demonstraties op de Uitmarkt. Noordenveldse ondernemers, verenigingen en clubs presenteren hun seizoensprogramma, verstrekken informatie en doen aan ledenwerving.

Poppentheater in de Winsinghhof

Er zijn 2 voorstellingen te zien in de Winsinghhof. De voorstelling van ’t Zilveren Belletje’ heet: “Jan Klaassen zoekt onderdak” en hij wil voor de kost best….iets leuks doen.

De voorstelling wordt gespeeld door Liesbeth Duyf, Poppentheater ’t Zilveren Belletje.

De voorstelling van Poppentheater ‘Drie in de kast’ heet: “Roos, Mannetje, Vis”. Als Roos gaat picknicken, blijkt dat er een vis in het nauw zit, maar waarom dat Mannetje in de coolbox? Het stuk wordt gespeeld door Johanneke Dun. Poppentheater ‘Drie in de Kast’.

Optredens zaterdag 2 september op de Brink :

Zoë Tauran:

Zoë Tauran, één van de meest belovende talenten in Nederland op dit moment, met een prachtige, soulful stem en poppy R&B-sound. Zoë is opgegroeid in een zeer muzikale familie met Moluks/Nederlandse roots. Haar optreden in ‘The Voice Kids, was voor haar een start. Veel is er gevolgd zoals het Talent van het jaar, het optreden in het voorprogramma van Coldplay, en ze werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Maar wie kent haar niet van Tik Tok.

Ellen ten Damme:

Ellen ten Damme (1967) groeide ver van de spotlights, rookmachines en televisiecamera’s op in Roden. Maar de wereld zou van haar horen, dat was toen al duidelijk. Ze was een muzikaal en sportief wonderkind. Als turnster behoorde zij tot de top van Nederland. Ze speelde klassiek viool en had haar eigen popband. Ze ging naar het Atheneum, studeerde een paar jaar Nederlandse literatuur in Groningen, deed een vooropleiding op het conservatorium en studeerde tenslotte af aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. Ze was net twintig toen ze haar eerste single uitbracht. Ellen ten Damme verwierf landelijke bekendheid als zangeres en actrice. Ze speelde in uiteenlopende speelfilms.

Tony Neef:

Tony Neef werd bekend in 1996 door zijn vertolking van de rol van Chris in de musical Miss Saigon. Daarvoor was hij te zien in Jeans en Evita en vervolgens speelde hij rollen waaronder Billy Flynn in Chicago, Thomas Andrews in Titanic, DJ Monty in Saturday Night Fever, Oscar Lindquist in Sweet Charity, Jean Valjean in Les Miserables, Oliver Warbucks in Annie, Max Dettweiler in The Sound of Music, Wim Sonneveld in Sonneveld de musical, Lumière in de voorstelling Beuaty and Beast en Uncle Fester in The Addams Family. Op het gebied van Kleinkunst voelt Tony zich ook op z’n gemak. Hij schitterde in het veelgeprezen Telkens Weer het Dorp, een hommage aan de tekstdichter Friso Wiegersma.

Philippe Elan:

Tijdens de UITMARKT op 2 september presenteert Philippe, die een naam heeft opgebouwd als virtuoos vertolker van de klassieke Franse chansons, een collectie eigentijdse popsongs in de stijl van Julien Clerc en Michel Fugain. Het repertoire is afkomstig van het nieuwe studioalbum ‘Enfer et Paradis’. Het album ademt de sfeer van vernieuwing. Naast nieuwe nummers, waaronder meerdere eigen nummers en bijdragen van Lenny Kuhr, vertolkt Philippe toch ook weer enkele van zijn favoriete chansons, maar dan wel in een nieuw muzikaal jasje. Wat blijft is de succesvolle samenwerking met zijn vaste begeleider Reyer Zwart die ook voor de productie van het album tekende.

Philippe Elan opent in augustus het nieuwe seizoen in het Concertgebouw Amsterdam met twee concerten samen met Gregor Bak. Op 2 september komt Philippe dus op het podium tijdens de Watnkunst uitmarkt. Dit optreden is mede mogelijk gemaakt door theater Winsinghhof, waar Philippe later dit seizoen zijn gehele show brengt.

TRYO – trio cabaret try-outs:

TRYO oftewel “trio cabaret try-outs”, is een avondvullende voorstelling waarin drie cabaret acts ieder 30 minuten van hun (nieuwe) voorstelling komen try-outen. Voordat het grote publiek ze ontdekt heeft, brengt TRYO deze cabaretiers naar het theater. TRYO is iedere voorstelling anders, elke show een wisselende line-up met nieuw talent, winnaars van cabaret festivals en gevestigde namen die bij TRYO komen try-outen voor hun nieuwe voorstelling. De voorstelling wordt gepresenteerd door een cabaretier of comedian die het publiek mee neemt in het try-out proces. Zaterdag 2 september verzorgt TRYO een preview van dit programma op het podium tijdens de Watnkunst uitmarkt. Dit optreden wordt mede mogelijk gemaakt door theater Winsinghhof.

Stempalet :

Meet en Greet :

Stempalet Projectkoor is een selectie-zanggroep voor kinderen die goed kunnen zingen en kunnen bewegen. Het koor treedt regelmatig op voor publiek en kenmerkt zich door kwaliteit en enthousiasme. Optredens zijn altijd onder begeleiding van de oprichtster van Stempalet, Minka Zaal en van een pianist of een hele band!

Tijdens de Uitmarkt komt het talent van Stempalet twee keer het podium delen met de Noordenveldse sterren. Hoe mooi is het om op dezelfde planken te staan met Ellen ten Damme, Tony Neef en Zoë Tauran, alle drie Roder talenten, die hun carrière reeds gevestigd hebben. Zoë Tauran is misschien voor het jonge talent wel het meest aansprekend. Zoë, die dit jaar doorgebroken is en door het Algemeen Dagblad werd uitgeroepen tot talent van het jaar, is vooral bekend geworden door Tik Tok.

Op 2 september komt de zus van Zoë, Maxime Tauran, in de “meet & greet” tent, om jongeren te voorzien van advies hoe je je carrière een boost kunt geven via sociale media en dan vooral ook via Tik Tok. Ook zal musical ster Tony Neef daar aanwezig zijn, om te vertellen hoe het is om in een musical te staan.

Docent Minka Zaal geeft verschillende groepen kinderen les, en volwassenen individueel.

Walking Diner:

Omdat het zich deze zondagmiddag allemaal op en rondom de Brink afspeelt is er goed zicht op het gebeuren vanaf de Roder terrassen, waar bezoekers bij de meeste bijbehorende restaurants, aansluitend op deze middag, kunnen genieten van de kookkunst. Hiervoor wordt het bekende ‘Walking Dinner’ weer georganiseerd. Kaarten voor deelname zijn nog beschikbaar via de website www.watnkunst.nl en bij de deelnemende horecabedrijven, die herkenbaar zijn aan de raamposters. Zaterdag 2 september worden de laatste kaarten verkocht bij de infostand van “Wat ’N Kunst”. Deelnemende restaurants met muzikale optredens op hun terrassen: Cuisinerie Mensinge, Restaurant BRUUT, Restaurant Onder de Linden, Restaurant ’t Wapen van Drenthe, Lunchroom Brink 15 en Restaurant De Bakker & de Schenker.