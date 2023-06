Wat zijn duurzame verpakkingen? Dit zijn 5 voorbeelden!

Verpakkingen spelen een essentiële rol in ons dagelijks leven, vooral als het gaat om het beschermen en bewaren van producten. Maar de keerzijde is dat verpakkingen vaak schadelijk zijn voor het milieu. Het gebruik en de verwijdering van niet-duurzame verpakkingen dragen bij aan de opbouw van afval, luchtvervuiling en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen. Gelukkig zijn er tegenwoordig tal van duurzame verpakkingsopties beschikbaar voor bedrijven die zich willen inzetten voor een beter milieu. In dit blog zullen we 5 voorbeelden van duurzame verpakkingen behandelen die uw bedrijf kan overwegen.

Biologisch afbreekbare verpakkingen

Biologisch afbreekbare verpakkingen zijn gemaakt van natuurlijk afbreekbare materialen zoals zetmeel en plantaardige vezels. Deze materialen kunnen na gebruik worden afgebroken door micro-organismen, waardoor ze minder schadelijk zijn voor het milieu. Een voorbeeld van biologisch afbreekbare verpakkingen is de ecovriendelijke verpakking van Storopack. Deze verpakkingen worden gemaakt van aardappelzetmeel en zijn volledig composteerbaar.

Herbruikbare verpakkingen

Herbruikbare verpakkingen zijn ontworpen voor langdurig gebruik en kunnen keer op keer worden gebruikt. Ze zijn ideaal voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en die hun klanten willen aanmoedigen om hun producten te hergebruiken. Een voorbeeld van herbruikbare verpakkingen is de Retulp waterfles. Deze is gemaakt van roestvrij staal en kan eindeloos worden gevuld met vers water.

Recyclebare verpakkingen

Recyclebare verpakkingen zijn ontworpen om na gebruik te worden gerecycled. Hierdoor kunnen ze worden omgezet in nieuwe materialen, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Een voorbeeld van recyclebare verpakkingen zijn aluminium blikjes. Aluminium blikjes kunnen eindeloos worden gerecycled zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het materiaal.

Composteerbare verpakkingen

Composteerbare verpakkingen zijn gemaakt van materialen die na gebruik kunnen worden afgebroken tot compost. Deze verpakkingen helpen bedrijven hun steentje bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van afval. Een voorbeeld van composteerbare verpakkingen is de Ecoffee Cup. Deze is gemaakt van bamboe en wordt na gebruik eenvoudig afgebroken tot compost.

Gerecycleerde verpakkingen

Gerecycleerde verpakkingen zijn gemaakt van materialen die al eerder zijn gebruikt en daarna zijn gerecycled. Deze verpakkingen zorgen voor een vermindering van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Een voorbeeld van gerecyclede verpakkingen is de papieren tas. Papieren tassen worden gemaakt van gerecycled papier en kunnen na gebruik opnieuw worden gerecycled.

Bedrijven kunnen op verschillende manieren helpen het milieu te beschermen, en het gebruik van duurzame verpakkingen is daar één van. Of het nu gaat om biologisch afbreekbare, herbruikbare, recyclebare, composteerbare of gerecycleerde verpakkingen, elk kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van afval en de bescherming van onze planeet. Het is tijd voor bedrijven om te overwegen wat zij kunnen doen om hun steentje bij te dragen en gebruik te maken van deze duurzame verpakking opties. Kijk voor meer informatie op www.shops-united.nl.