Weekmarkt Roden terug in de Heerestraat

RODEN – Sinds afgelopen vrijdag liggen de appels, peren, noten, loempia’s en de gebraden kippen weer opgesteld in de Heerestraat. De weekmarkt is terug op haar oude plek. Omdat het centrum een openhartoperatie kreeg en de hoofdslagader een tijd lang openlag, werd de markt tijdelijk verkast naar de kop van de Wilhelminastraat. Ook die locatie viel uitstekend in de smaak bij de trouwe marktbezoekers. De markt had namelijk iets van een Italiaans pleintje en fungeerde ook als ontmoetingsplek. Veel mensen opperden dat de markt daar prima kon blijven. Dat zat er helaas niet in. Op die plek worden namelijk straks woningen gebouwd. De weekmarkt werd weer als vanouds bezocht. Bezoekers deden zich tegoed aan de verse spullen en genoten van het heerlijke zomerweer.