Werelderfgoeddorp Veenhuizen in festivalweekend goed bezocht

VEENHUIZEN – Gevangenisdorp Veenhuizen was op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus het decor voor muziek en verhalen. Ruim 2000 bezoekers genoten van de kunsten van (inter)nationale musici en vertellers.

Het festival ging op vrijdagavond feestelijk van start met het uitverkochte openingsconcert Fuse Fiesta bij Coco Maria. Op de zaterdag van het festival ging het programma verder met verrassende concerten op bijzondere locaties in het werelderfgoeddorp. Samen met de ondernemers werd Veenhuizen omgetoverd tot concertdecor. Van de groene oase in de Tuinen van Weldadigheid tot het indrukwekkende Derde Gesticht. Op de terrassen van de lokale horeca ontpopten zich pop-up concerten, zoals bij Theetuin Zunneschien, waar zoveel belangstelling was, dat publiek dat het niet meer kon zien toch in de tuin bleef om in ieder geval de muziek te kunnen beluisteren. Bezoekers kwamen niet alleen uit Noord-Nederland, maar ook uit andere hoeken van het land en zelfs uit het buitenland: o.a. België, Spanje en Zuid-Afrika. In de voormalige gevangenis De Rode Pannen kon het publiek genieten van een muzikaal omlijste rondleiding. Ook Mariët Meester, Suzanna Jansen en Niels Brandaan Cotterink namen het publiek op verschillende plekken in Veenhuizen mee in de bijzondere geschiedenis. De volgende editie is op 16 en 17 augustus 2024.