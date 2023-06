Werkgroep Evangelische gemeente start voorbereidingen 100-jarig bestaan

RODERESCH – In het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober viert de Evangelische gemeente Roderesch – Haulerwijk haar 100-jarig bestaan. Een mooie gelegenheid om de geschiedenis op te halen en het kerkelijk werk onder de aandacht te brengen. Een werkgroep is inmiddels gestart met de voorbereiding van enkele activiteiten.

Willem Haarsma, Fedor Christiaanse, en Arend Kroes maken onder andere deel uit van de werkgroep. ‘Onze kerkgeschiedenis maakt onderdeel uit van de geschiedenis van het dorp Roderesch. Zuster Michielsen en zuster van Marle zijn hier bekende namen. Zij kregen hier in 1921 een zusterpost. Het was hier armoedig en zij hebben zich ingezet voor de inwoners in dit gebied. Het kerkelijk werk is vandaaruit ontstaan. De geschiedenis heeft een mooie basis neergelegd voor onze toekomst,’ laat Arend Kroes weten. De activiteiten in het weekend zullen zich niet alleen op de eigen gemeenteleden richten. De inwoners van de RAS-dorpen zullen zeker bij het programma worden betrokken. Dat is in ieder geval wel de inzet van de voorbereidende werkgroep.

Fedor Christiaanse wordt met ingang van 1 september de nieuwe voorganger in de kerk in Roderesch. ‘Ik kijk hier erg naar uit. Haulerwijk is in 2020 uit de kerk van Roderesch ontstaan omdat de kerk uit haar voegen barste, vandaar is er een samenwerking met de kerk van Haulerwijk. De kerk in Roderesch is een grote kerk. Er is plaats voor 180 bezoekers en soms, wanneer er meer bezoekers naar de dienst komen, gebruiken we ook de ontmoetingsruimte. Bij onze evangelische gemeente ligt de focus op de Bijbel en de goedheid van God en dat willen we ook graag delen met de omgeving.’

Hoe de activiteiten er in het laatste weekend in september precies uit gaan zien is nog volop in de brainstormfase. Gedacht wordt aan een foto-expositie, waarmee de geschiedenis van de kerk wordt verteld, een koffiemoment met de buurt, een bijeenkomst waar de dankbaar centraal staat voor het 100-jarig bestaan van de kerk. De bijeenkomsten hebben vooral een open karakter, zodat iedereen met belangstelling de kerk in het dorp in al haar glorie kan meebeleven. ‘We willen als kerk een goede buur zijn,’ legt Willem Haarsma uit. ‘De plannen voor een forse uitbreiding van de kerk en het vergroten van de parkeerplaatsen is nu niet meer aan de orde. Dat hebben we achter ons liggen. Haulerwijk heeft nu een eigen kerk. Dat is eigenlijk ook beter zo. Zo kunnen wij ons beter richten op onze eigen omgeving. De kerk telt enkele mooie ruimten voor binnen activiteiten voor ouderen, jongeren en kinderen. Ook buiten zijn er veel mogelijkheden. We gaan ons best doen er wat moois van te maken en hopen dat er 30 september en 1 oktober veel bezoekers zullen komen.’