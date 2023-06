Wethouder Robert Meijer roept hardrijders op om kalm aan te doen in Noordenveld

NORG- Het is aanlokkelijk. Zo snel mogelijk naar je eindbestemming en iets te hard trappen op het gaspedaal. Overal in Nederland is dit een probleem geworden met soms dodelijke afloop. Gevaarlijk én zonde vinden Drentse overheden. Zij voeren gezamenlijk campagne om het aantal hardrijders te verminderen.

Deze jaarlijkse snelheidscampagne is een initiatief van de Mobiliteitsraad Drenthe in samenwerking met de Drentse gemeenten, politie en Veilig Verkeer Nederland. In het Drentse verkeer vallen vele gewonden en komt er gemiddeld elke 14 dagen iemand om het leven. Onder het motto ‘Samen richting nul verkeersslachtoffers’ werken zij samen aan de verkeersveiligheid in Drenthe. De aftrap van de jaarlijkse snelheidscampagne in gemeente Noordenveld was dit jaar op de Peesterstraat in Norg. Wethouder Robert Meijer gaf afgelopen donderdag om 11.00 uur het startsein door ‘Kalm aan’ op de Peesterstraat te spuiten. Na de actie in Norg volgen verschillende acties in andere plaatsen in Drenthe. Er staan borden langs de weg, tankstation schermen en krijtverfuitingen op wegen die de campagne kenbaar maken. Ook wordt er online via sociale media, zoals Facebook en Instagram aandacht besteedt. Op www.snelhedenindrenthe.nl kan gelezen worden welke snelheden er gelden op de verschillende wegen.