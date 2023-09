LEEK – Old Star-voetballer en oud-gymdocent Wim Brander is 80 geworden! Afgelopen woensdag werd de Walking Football- ambassadeur in de cabrio van Gerhard Alserda van huis gehaald voor een ritje naar zijn cluppie VEV ’67 waar hij werd opgewacht door zijn teamgenoten. U raadt het: er stond een heel leuk feestje te wachten voor Wim en zijn vrouw Catrien. Brander werd uitgebreid aan de tand gevoeld door trainer Johan Wardenier.