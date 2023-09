Winand Hannema

‘Al 5 jaar hebben we twee padelbanen bij onze Tennisvereniging Norg. Samen met mijn zoon Ids geef ik hier trainingen. We hebben een eigen bedrijf in het organiseren ervan. Daarnaast organiseren we voor padellers trainingskampen in Marbella, Spanje, waar ik initiatiefnemer van ben. Daar is de sport heel groot. Al 30 jaar bestaat de sport, maar zo heel bekend in Nederland is het niet. De laatste jaren groeit het aantal padellers in Nederland wel. Op dit moment zijn er al ruim 200.000 spelers. In Norg hebben we er 200. Een getal dat het ledenbestand heeft vergroot. De vereniging groeide van 300 naar 500 leden in slechts 5 jaar tijd. Mijn zoon en ik zijn echt besmet met het padelvirus. Het is een fantastische sport, de actie en het samenspel maakt het heel bijzonder. Ids heeft jarenlang op hoog niveau gevoetbald voor onder andere de jeugd van FC Groningen, maar hij kon beter zijn ei kwijt in de padelsport. Inmiddels is hij de nummer 20 van Nederland. Dus ook in deze sport is hij erg goed. Landelijk worden er P500-toernooien georganiseerd voor de nationale top. Op die toernooien kunnen naast een grote geldprijs ook punten verdiend worden waarmee men in de ranking kan stijgen. Ids is naast de nummer 20 van Nederland, nummer 500 van de wereld. Eind juli hebben we in Norg een P500 padeltoernooi weten te organiseren, waar we de top van Nederland hebben weten aan te trekken. Dankzij onze hoofdsponsors Bestelpadel.nl en Siux, hebben we een mooie geldprijs weten te regelen. De nummer 1 en 2 van Nederland kwamen ook naar Norg. Onder andere Sten Rigters, Bram Meijer, Marcella Koek en Steffie Weterings hebben op onze baan gestaan. Het was een hele organisatie, maar ik ben ontzettend trots. Onze organisatie heeft dankzij de vier toernooien die jaarlijks worden georganiseerd veel ervaring. Dat hebben we de padellers hoop ik mee kunnen geven. De finalisten konden overnachten in Café Langelo, Te Plek catering verzorgde de maaltijden voor de spelers en ons park werd overhoopgehaald om extra tribuneruimte te creëren. Het was een zeer geslaagd weekend met terechte winnaars en honderden toeschouwers uit heel Noord-Nederland. We willen graag uitbreiden en wachten nog op toestemming van de gemeente voor twee extra padelbanen. Geregeld moeten we nu leden teleurstellen, vanwege te weinig capaciteit. We leggen onze leden nu beperkingen op om te spelen vanwege het ontbreken van extra banen. Wie geïnteresseerd is in deze fantastisch sport, is altijd welkom om te kijken op www.norgertv.nl en op www.idspadel.nl.’