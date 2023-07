Woonborg wil miljoenen zien van gemeente Noordenveld

‘We zijn geen schadeherstelbedrijf, we willen woningen bouwen’

RODEN – Woningcorporatie Woonborg wil dat de gemeente Noordenveld met geld over de brug komt voor de verzakte woningen van de wijk Middenveld in Roden. De woningen zijn in 2018 als gevolg van rioleringswerkzaamheden die zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente verzakt. Na vijf jaar heeft Woonborg nog geen cent gezien. Wel is woonborg zelf aan de slag gegaan met het herstellen van de zwaar beschadigde woningen en heeft daarvoor een hoop kosten gemaakt. Woonborg schat dat het totale herstel neerkomt op 20 miljoen euro. Dinsdag werden 31 woningen aan Den Dam opgeleverd. Woonborgdirecteur Esther Borstlap liet weten het wachten op compensatie zat te zijn en wil geld zien. De zaak is inmiddels onder de rechter.

Het had iets feestelijks moeten zijn. Dinsdag werden 31 woningen aan Den Dam in Roden opgeleverd. De huizen zijn grondig gerenoveerd en levensloopbestendig gemaakt en klaar om weer bewoond te worden. Toch stonden er geen bitterballen en champagne op de aanwezige statafels. ‘Het is fijn dat de woningen klaar zijn, maar het is niet opgelost’, vertelt Borstlap. Ze verwijt de gemeente dat ze niet thuis geeft als het gaat om de financiën. Het gaat om schade aan 372 woningen. Volgens Borstlap een kostenpost van 20 miljoen euro.

‘Geen schadeherstelbedrijf’

‘We hebben nota bene een WOB-verzoek moeten aanwenden om er achter te komen wie het onderzoek naar de verzakkingen heeft uitgevoerd. De uitgevoerde rioleringswerkzaamheden zijn de oorzaak van de problemen blijkt uit dat rapport. De gemeente heeft opdracht gegeven voor de werkzaamheden. Het bijzondere is dat de gemeente de particuliere huizenbezitters wel financieel heeft geholpen maar niet de inwoners die van Woonborg huren. De oplevering van deze woningen is een treurige aanleiding om de kwestie nogmaals onder de aandacht te brengen’, zegt Borstlap die de gemeente ook verwijt dat ze nooit zijn komen kijken. ‘De burgemeester en de wethouders hebben we hier nog nooit gezien. We hebben als Woonborg onze verantwoordelijkheid genomen en zijn zelf aan de slag gegaan met de renovatie van de woningen. Onze huurders moeten veilig kunnen wonen. Maar we zijn geen schadeherstelbedrijf. Ik ben klaar met het voorschieten. We willen de woningcrisis bestrijden. We willen woningen bouwen en geen herstelkosten betalen. Voor de 20 miljoen euro hadden we 200 huizen kunnen bouwen.’

Filmpje

De Woonborgdirecteur toonde een filmpje van de beschadigde huizen. Een aantal bewoners deed hun verhaal voor camera. Zo vertelde een mevrouw dat, terwijl ze op het toilet zat, tegels van de wand knalden en zo in haar schoot vielen. Een andere mevrouw constateerde dat haar trap getorpedeerd was toen ze de voordeur opende. De beelden van zwaar beschadigde gevels en scheuren in de muren liegen er niet om. Borstlap houdt de gemeente verantwoordelijk. Groen Links raadslid Reinier Bruil die ook aanwezig was, zegt geschokt te zijn door de beelden en sprak van een ‘verrassende wending’ van de bijeenkomst. Ook Fré Hoving (VVD) reageerde verbaasd. ‘Dit is heftig om te zien.’

Borstlap hoopt dat het geen lange juridische strijd wordt tussen Woonborg en de gemeente. ‘Over het algemeen werken we heel goed samen met de gemeente, maar dit duurt allemaal veel te lang. Mijn zoon heeft in die vijf jaar een snor gekregen maar ik krijg er onderhand een baard van’, verzucht ze. ‘Ik hoop dat we toch nog in gesprek kunnen gaan met elkaar en dat we niet op de rechter hoeven te wachten.’

De wethouders Kirsten Ipema en Jos Darwinkel (beide Gemeentebelangen) waren ook aanwezig bij de oplevering van de woningen. Dat werd gewaardeerd door de Woonborgdirecteur. ‘Dat laat betrokkenheid zien, maar alleen met aanwezigheid en mooie woorden is er nog geen oplossing.’ Darwinkel wil niet inhoudelijk ingaan op de kwestie zolang de zaak onder de rechter is. Hij hoopt dat er snel een uitspraak komt. De zitting is in oktober.

Project 81

Woonborg hoopt na de oplevering van de woningen aan Den Dam snel aan de slag te kunnen met de verzakte huizen aan De Dorth. ‘Project 81. Daarvan zijn 67 van onze huizen beschadigd. Een aantal van de woningen aan Den Dam gebruiken we als tussenwoning voor de mensen die tijdelijk hun huis uit moeten.’ Wanneer Woonborg met de klus gaat beginnen hangt af van of een financiële tegemoetkoming komt van de gemeente.