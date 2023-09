Woonzorgcentrum de Wiekslag in Norg luidt de noodklok

‘We komen er zo aan’, is wat je continu hoort op de gang’

NORG – Het piept en het kraakt in de ouderenzorg in Nederland. Grote personeelstekorten, torenhoge werkdruk, stijgende kosten en géén compensatie vanuit het Rijk. Ook bij de Wiekslag in Norg is het iedere dag opnieuw de touwtjes aan elkaar knopen, vertelt Inge Smit, sinds april locatiemanager van het verzorgings- en verpleegtehuis. ‘We hebben grote moeite om de roosters rond te krijgen. Personeel moet nóg harder lopen. Tijd voor een praatje is er niet. Dat geeft onrust bij de bewoners.’ De Wiekslag deed mee aan de Landelijke Actiedag Ouderenzorg. Ze stapten niet in de bus naar Den Haag, maar rammelden dinsdag met potten en pannen om de noodklok te luiden.

Vooropgesteld: bij de Wiekslag doen ze er alles aan om ouderen van zo goed mogelijke zorg te voorzien. Toch rijgen de problemen zich in rap tempo aan elkaar. De vakantie is nog maar net achter de rug, maar toch loopt het personeel op de achterste benen, vertelt Inge Smit. Voor vanavond heeft ze een ziekmelding. Dat betekent dat er simpelweg één ronde minder is, schetst ze de situatie. Problemen zijn er op verschillende vlakken: inflatie, duurder wordende maaltijden, verzuim, gebrek aan personeel en vacatures die niet worden opgevuld. Compensatie vanuit het Rijk is er niet. Smit stoort zich eraan dat de kosten stijgen, maar de inkomsten, de persoonlijke budgetten van de bewoners, bevroren worden. Er moet meer uit dezelfde pot betaald worden. ‘We willen graag kijken dingen als naar innovatie, maar daar komen we niet eens aan toe. Het is een vicieuze cirkel.’

Op dit moment staan er 6 vacatures voor verzorgende IG open. ‘Niveau 3. Daar is gewoon niet aan te komen. Het wordt steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen. Een houtje-touwtje-rooster noem ik het. We dichten het ene gat met het andere. Medewerkers worden er doodmoe van.’

‘We komen er zo aan’

En dan knaagt er nog iets, zegt Smit. In de zorg werken doe je omdat je een zorghart hebt, stelt ze. Iets voor anderen wilt betekenen. Met een praatje, een troostend woord of gewoon door er te zijn. Probleem: die tijd is er niet. ‘Er zijn momenten dat je de deur achter je dicht trekt terwijl je weet dat er iemand verdrietig achterblijft. ‘We komen er zo aan’, is wat je continu hoort op de gang. En als dat nou eens een keer voorkomt, maar het is schering en inslag. Werken in de zorg moet juist aantrekkelijk gemaakt worden.’ Dat erkent ook Bianca Sjaardema van Dignis, de organisatie die zorg levert in de Wiekslag. ‘Hetzelfde beeld zien we ook bij andere locaties waar we zorg leveren. Ik hoop dat er vanuit Den Haag kritisch gekeken wordt naar ouderenzorg en dat mensen zich ervan bewust worden hoe het er aan toegaat. Vaak is het zo dat dat pas gebeurt als je ermee te maken krijgt.’

De Wiekslag bestaat uit twee gedeeltes: in de Bonkelaar wonen ouderen die zelfstandig wonen maar wel gebruik kunnen maken van de zorg. In de Omloop verblijven mensen met dementie. Smit schetst nog een paar praktijkvoorbeelden. ‘Op de psychogeriatrie (PG) hebben we geregeld te maken met angstige bewoners. Mensen die het niet begrijpen. Soms lopen ze op de gang te huilen en zoeken naar iemand die er niet is. Dat er amper tijd is om deze bewoners gerust te stellen is vreselijk. Dat schuurt enorm. Datzelfde geldt voor mensen die op sterven liggen. Tijd om familie goed te begeleiden is er niet.’

Oproep

Smit hoopt door een inkijkje te geven, dat er vrijwilligers opstaan. Mensen die even een wandelingetje door de tuin willen maken met bewoners. ‘Het gaat om kleine dingen; een praatje, een beetje aandacht. Dat zou al heel veel helpen. Marianne Visser is onze vrijwilligerscoördinator. Ik hoop dat buurtgenoten of andere mensen een klein steentje willen bijdragen. Ouderenzorg gaat ons allemaal aan.’ Wie gehoor wil geven aan de oproep van

Smit kan een mailtje sturen nar ma.visser@dignis.nl.

Rond een uurtje of twaalf zit een aantal bewoners en medewerkers met potten, pannen en keukengerei klaar op het terras van het zorgcentrum. ‘Trommel zó hard zodat ze het in Den Haag kunnen horen’, luidde de duidelijke boodschap van Smit. Medewerkers van de Wiekslag stapten zelf niet in de bus om actie te voeren Den Haag. Het is namelijk alle hens aan dek bij het zorgcentrum in Norg.

Dinsdag 12 september stemt de Tweede Kamer over het al dan niet controversieel verklaren van een aantal voorgenomen kabinetsplannen. Het in de ijskast zetten van de behandeling van de kabinetsplannen voor de langdurige zorg zorgt er niet automatisch voor dat de financiële problemen voor 2024 van tafel zijn.