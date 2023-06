Yucca in volle glorie in de tuin van de Oenema’s

RODEN – Nog nooit eerder bloeide de Yucca in de tuin van Marijke en Feike Oenema aan de Hazelaar in Roden. Al 25 jaar staat de plant met bladeren met punten zo scherp als messen in de tuin van de Oenema’s. Bloemen kwamen er nooit aan. Tot nu. De exoot bloeit in volle glorie. De plant is zeker een metertje of drieënhalf. Mevrouw heeft de plant als stekje gekregen van haar dochter Jessica, die ook een Yucca in haar achtertuin heeft. Naar verluidt gaat de plant dood als hij uitgebloeid is, maar dat heeft de Krant niet kunnen verifiëren. Mooi is -ie in ieder geval wel. Alsof de witte kelkjes niet echt zijn. Maar dat zijn ze wel.