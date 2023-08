Zangeres Kristel released haar debuutsingle ‘Anything to you’

RODEN/LEEUWARDEN – Al heel wat jaren geleden speelde ze shows op Eurosonic Noorderslag, Noorderzon, poppodia Simplon, VERA en Neushoorn, maar het uitbrengen van muziek liet lang op zich wachten. De pandemie gooide roet in het eten en gooide de planning voor haar eigen muziek overhoop. Nu dit alles voorbij is, richt Kristel zich weer op haar droom: muziek maken. De juiste tijd is nu.

Al van kleins af aan is de uit Roden afkomstige zangeres bezig met muziek. Na de middelbare school startte ze aan de Minerva Academie voor Popcultuur, onderdeel van de Hanzehogeschool, waar ze zich volledig stortte op het maken van eigen werk. ‘Samen met klasgenoot, songwriter en goede vriend Gerian Hulst begon ik muziek te schrijven over de dingen die we mee maakten. Stukgelopen relaties, het verhuizen naar een andere stad, een zogenaamd volwassen leven opbouwen en alles wat daarbij komt kijken.’ Van deze nummers werden demo’s gemaakt die goed ontvangen werden door studiegenoten en vrienden. Een nieuwe act was geboren. Als voltallige band volgden er optredens op schoolfeesten, een show op Eurosonic Noorderslag en diverse poppodia. Ook verzorgde ze de aftershow van Douwe Bob. Het uitbrengen van eigen muziek moest wachten toen ze haar eigen zangschool ZING! opzette. Via via kwam ze in aanraking met de producties van Laurens Hof, een producer en gitarist uit Groningen. Ik vond zijn werk heel tof en heb toen heel brutaal via Instagram een berichtje gestuurd of we een keer konden kletsen. Het klikte en we zijn aan de slag gegaan met de nummers die al jaren klaar lagen. Zijn producties maken de nummers helemaal af en eindelijk voel ik dat het tijd is om mijn muziek met de wereld te delen.’

Sinds vrijdag 18 augustus is haar debuutsingle ‘Anything to you’ op alle streaming platforms te beluisteren. Het nummer vertelt het verhaal van intens liefdesverdriet en de daarbij horende vragen.