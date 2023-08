Zaterdag 5 augustus is de manege in Norg decor van snoezige Shetlanders

51e Keuring Shetlandpony’s voor eerste keer in Norg

NORG – De roots van de vereniging Keuring Shetlandpony’s Norg liggen in Vries. Na Vries verkaste de vereniging naar Assen voor de jaarlijkse keuring van de schattige pony’s. En nu, voor de allereerste keer in e geschiedenis, zijn de keuring en de shows op het terrein van de manege in Norg. En wel op zaterdag 5 augustus. En daar is het bestuur maar wat blij mee, vertellen voorzitter Ronald Wekema en secretaris Grietje Liewes.

Beide bestuursleden zijn opgegroeid met Shetlandpony’s. Al een jarenlange familietraditie, bekent Grietje Liewes. ‘Mijn vader bracht vorig jaar op 92-jarige leeftijd nog een pony voor de keuring. Nu is hij helaas overleden. Onze familie komt met 25 pony’s naar Norg zaterdag. Ik ben er mee grootgebracht, weet niet beter. Shetlandpony’s horen bij de familie. Dat geldt trouwens voor de meeste leden. Iedere regio heeft haar eigen vereniging. Drenthe heeft er twee: Noord en Zuid. Wij zijn Noord. Onze vereniging telt zo’n 70 leden waarvan er rond de 30 op de keuring komen’, vertelt Ronald Wekema uit Peize. ‘We zaten in Assen met onze keuring. Dat werd te duur. Toen zijn we met de gemeente Noordenveld en met de manege in Norg in gesprek gegaan. Met succes. Norg is van oudsher echt een paardendorp. Er worden prachtige paardenevenementen georganiseerd. Daar past de Keuring Shetlandpony’s heel goed tussen.’

Op zaterdag 5 augustus is het buitenterrein van de manege het decor van Shetlanders. Een professionele jury beoordeelt de mini’s op onder andere rastypische kenmerken, beweging, uitstraling en behang. Niet dat de dieren een behangetje over hun lijf getrokken hebben voor de show, maar behang staat hier voor de manen en de staart. De keuring is een jaarlijks gebeuren. ‘Altijd op de eerste zaterdag van augustus. Dat staat vast’, weet Liewes. ‘Dit jaar worden er 199 stamboek Shetlanders voor de keuring gebracht. Die pony’s komen allemaal uit de regio: uit Norg, Roden en Peize, maar ook uit Eelde, Vries, Zuidlaren, Donderen, Eext en Rolde. De kampioenen van alle maten worden uitgenodigd voor het nationale kampioenschap op de derde zaterdag van oktober in Lunteren.’ In de week voor de keuring zijn eigenaren van de Shety’s druk met wassen, poetsen, nagels veilen en manen punten zodat de viervoeters zaterdag picobello voor de dag komen.

Jeugdrubriek

Dit jaar is er ook een grote jeugdrubriek, weten de voorzitter en secretaris te vertellen. Jeugd die z’n eigen pony voorbrengt voor de jury. ‘Dat gaat om kinderen tussen de 5 en 15 jaar. Het gaat echt om het presenteren van de pony, niet zo zeer om de pony zelf. De winnaar mag zich ‘Beste jeugdvoorbrenger’ noemen. Er zijn 2 rubrieken, verdeeld in leeftijdsklassen.’ Liewes en Wekema hopen dat het weer meezit zodat de keuring in de openlucht gehouden kan worden. ‘Het is echt een buitenevent met heel veel gezelligheid. Maar mocht het toch pijpenstelen regenen, kunnen we uitwijken naar de manege. Dat is prettig.’

Het bestuur en de vrijwilligers (foto) rekenen op een hoop volk komende zaterdag. ‘Het terrein is vrij toegankelijk. Er is ontzettend veel te zien. Ook voor kinderen is het echt een leuke happening. Bovendien hebben we een leuke verloting waarmee mooie prijzen te winnen zijn. We hopen veel mensen enthousiaste te maken over onze hobby. ’ U snapt het: in Norg moet je zijn komende zaterdag. Tijd: 9:00 – 17:00 uur.