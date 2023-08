Zeer geslaagde 51e editie Keuring Shetlandpony’s in paardendorp Norg

NORG – Wát een succes, de allereerste Shetlandponykeuring in Norg. Voor het eerst in de geschiedenis hield de vereniging Keuring Shetlandpony’s Norg 51e editie van de keuring op het manegeterrein in Norg. Voorzitter Ronald Wekema en secretaris Grietje Liewes zijn laaiend enthousiast over de nieuwe locatie. René Buiter, u weet wel, de man van de Roder Bakboerderij was dat ook. Hij vroeg namelijk te midden van een volle arena zijn duifje ten huwelijk. Ze nam het aanzoek aan.

De keuring is een jaarlijks hoogtepunt voor Shetlandpony-liefhebbers en wordt altijd gehouden op de eerste zaterdag van augustus. Dit jaar waren er maar liefst 199 stamboek Shetlanders aanwezig voor beoordeling door een professionele jury. De pony’s waren afkomstig uit verschillende regio’s, waaronder Norg, Roden, Peize, Eelde, Vries, Zuidlaren, Donderen, Eext en Rolde. De jury beoordeelde de pony’s op rastypische kenmerken, beweging, uitstraling en behang (de manen en de staart).

Niet alleen volwassenen, maar ook de jeugd kreeg een kans om hun vaardigheden te laten zien in een speciale jeugdrubriek. Kinderen tussen de 5 en 15 jaar presenteerden hun eigen pony’s voor de jury, waarbij het vooral draaide om de presentatie en niet zozeer om de pony zelf. De winnaar van deze jeugdrubriek mocht zich trots ‘Beste jeugdvoorbrenger’ noemen.

Het terrein van de manege was vrij toegankelijk en dat leverde een hoop volk op. Ook werd er een leuke verloting georganiseerd met mooie prijzen. Voor het bestuur van de Keuring Shetlandpony’s was dit een zeer geslaagde 51e editie.