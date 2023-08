Zesde Wat ’n Kunst groter dan ooit: Uitmarkt, muziek en kunstmarkt

RODEN – Op 2 en 3 september is de Brink in Roden het decor van het Wat ’N Kunstfestival. Liefhebbers kunnen twee dagen lang cultuur snuiven in hartje centrum. Nog niet eerder was het festival zo groot. De organisatie van Wat ’N kunst en Jacob Frölich, theaterdirecteur van Theater de Winsinghhof hebben voor de zesde editie van het festival de samenwerking opgezocht. En dat resulteert in een fantastisch programma vol muziek, cabaret, dans, voorstellingen en een fenomenale afsluiter: Zoë Tauran. De Roder zangeres die inmiddels beroemd is in heel Nederland staat zondagavond in haar eigen dorp op het grote podium op de Brink.

Leo van der Heiden en Jenny Stuivenberg van de organisatie van het Wat ’N Kunstfestival werken aan de laatste punten op de i. De try-out met de Uitmarkt vorig jaar, was een succes. Enig puntje was dat Wat ’N Kunst een weekend eerder viel dan de aftrap van het theaterseizoen. Die twee dingen gaan op deze Uitmarkt hand en hand. Naar idee van de Amsterdamse Uitmarkt, waar culturele organisaties de gelegenheid hebben om hun programma te presenteren, weet Leo van der Heiden. De markt met kraampjes, gratis concerten en voorstellingen zorgen voor reuring in het dorp. Nu de samenwerking met het theater is geïntensiveerd, staat er een dijk van een programma. De Uitmarkt is op zaterdag, de grote kunstmarkt met workshops op zondag. Het hele gebeuren vindt plaats op vier verschillende locaties op de Brink.

Vol programma

Jenny Stuivenberg doet alvast een boekje open. ‘De Uitmarkt wordt zaterdag om 13:00 geopend door gedeputeerde Jisse Otter in de vorm van een vraaggesprek met Ellen ten Damme.’ Daarna volgt een optreden van de van oorsprong Roder artiest. Muziekvereniging Oranje zal het publiek haar repertoire presenteren en Minka Zaal staat met haar Stempalet op de bühne. En, dat is nog niet eerder gebeurd, mensen kunnen alvast een inkijkje krijgen in het theaterprogramma van de Winsinghhof. ‘Er zijn drie previews te zien: stand-up comedians TRYO, singer-songwriter Philippe Elan én Rogier de Nijs met Soundtrack of the plastic age, gespeeld op instrumenten die vervaardigd zijn van plastic afval.’ Het programma loopt door tot half acht. De hele dag door kan het publiek genieten van optredens van onder andere Muziekvereniging Noordenveld, Tony Neef, Stempalet en Dance Devotion. ‘We hebben twee podia, een grote en een kleine. Ook in de Catharina kerk en in het theater is er van alles te doen. Op zondag is iconenschilder Johanna Kouwenhoven aan het werk in de kerk. Ook wordt het Hinsz orgel bespeeld en Appie Veenstra vertelt over zijn werk als restauratieschilder.’

Tegelijkertijd aan het festival wordt zaterdag ook het vernieuwde centrum van Roden geopend. De hele dag is er een grote braderie met foodtrucks. Met als spektakelstuk een optreden van Marco Schuitmaker om een uurtje of vier. ‘Mensen kunnen lekker heen en weer lopen. Het programma is zo afgestemd, dat de optredens niet tegelijkertijd plaatsvinden.’

Zoals gezegd: Zoë Tauran sluit de Uitmarkt af. Van der Heiden is blij dat ze ‘ja’ heeft gezegd tegen het festival. ‘Dat heeft wel wat gekost, maar natuurlijk zijn we er trots op dat we haar geboekt hebben. Zo’n groot talent uit Roden, natuurlijk wil je die graag in je programmering. Zij zal om kwart voor zeven op het podium staan. Daarnaast is er nog een Meet & Greet tent met onder andere de zus van Zoë. Zij legt uit wat je ervoor moet doen om beroemd te worden, hoe je je doel kunt bereiken. Ze gaat bijvoorbeeld in op wat de effecten van TikTok kunnen zijn.’ Ook Tony Neef en Minka Zaal zijn in de tent voor een ontmoeting met sterren in de dop.

Kunstmarkt

Ook zondag valt er van alles te zien en beleven. Rondom de Brink begint om 11:00 uur de kunstmarkt. Maar liefst 45 kunstenaars zijn vertegenwoordigd. Het niveau ligt best hoog. De deelnemende kunstenaars zijn geselecteerd door een selectiecomité van Kunstencentrum K38. De workshops moeten bezoekers triggeren om zelf aan de slag te gaan. De jeugd kan zich uitleven met een dj workshop in het Scheepstra Kabinet. ‘Dat is georganiseerd in samenwerking met Welzijn in Noordenveld’, vertelt Van der Heiden. ‘Cultuur wordt echt gestimuleerd door de gemeente. Daar zijn we erg blij mee, dat mag best eens gezegd worden. Beleid geeft ruimte. We hopen de samenwerking vast te houden en uit te breiden.’ Het volledige programma is te vinden op watnkunst.nl.