Zestigplussers genieten op uitdagend Beweegfestival

RODEN – Langzamerhand krijgen ze het voor elkaar in Noordenveld. Steeds meer ouderen zien het nut in van bewegen. Of nee, gezellig sámen bewegen. Want sportief bezig zijn is één, een beetje socializen is minstens zo belangrijk bij de oldstar-sporten. De trouwe club oldstar voetballers slaat geen dinsdag over. Iedere week is het vaste prik op de velden van voetbalclub ONR in Roden. Onder leiding van oefenmeester Johan Wardenier dribbelen en rollebollen de heren over het veld. Op de korfbalvelden gebeurt op dinsdagmorgen ongeveer hetzelfde. Daar leert bevlogen trainer Gerrit Hazekamp de deelnemers de bal behendig in de korf te mikken. Ook zijn er senioren die de pantoffels verruild hebben voor een paar bokshandschoenen. Christéan de Weerd van Power Body Soul weet als geen ander dat boksen uitstekend is voor de coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen. Al deze sporten kwamen dinsdag samen op het tweede Beweegfestival. Niemand minder dan oud-voetbalcoach Foppe de Haan en ECO-coach Tjalling van den Berg trakteerden de deelnemers op inspirerende speeches.

Dinsdagochtend 5 juli, een uurtje of 11. Op de velden voor de kantine van kv Noorveld vermaakt een grote schare senioren zich met een bal en een korf. Rechtsachter op het veld staan 17 mannen en vrouwen met gebalde vuisten tegenover boksdocent Christéan. Op de velden aan de achterzijde van het complex is Wardenier een potje aan het ballen met zijn pupillen. De Noordenvelder sportcoaches Wouter Meertens en Marten Vogt aanschouwen de boel met een grote glimlach. Naast de vaste club oldstarsporters die geen dinsdag overslaat, zijn er ook aardig wat nieuwe gezichten gesignaleerd op het Beweegfestival, zegt Meertens die zeer tevreden is over de opkomst. Joop Kols, ambassadeur van het Ouderenfonds, heeft zojuist de warming-up verzorgd. Janny Meertens, moeder van, doet voor de eerste keer mee. Diehards Jan Donkelaar, Roel Kloosterman, Piet Kamps, Ankie Witsenboer en Jan Dijkstra (Jan doet door gedoe met zijn knieën niet mee, maar is wel trouwe supporter en vaste gast op de derde helft) zijn altijd van de partij. Jaap Bos, aanjager van het wandelend korfbal en verantwoordelijk voor en PR van de korfbalclub is happy met de reuring op zijn sportpark. Stiekem hoopt hij dat hij weer een paar nieuwe leden kan noteren. In tegenstelling tot walking football gaan de walking korfballers het hele jaar door. En dus hoeven deze oldstars het niet zonder hun wekelijkse uitje te stellen.

Bij de oldstarsporten draait het om het zogenaamde Athletic Skills Model (ASM), legt Marten Vogt uit. De sportcoach heeft het over de ‘Schijf van 10’, niet te verwarren met de bekende Schijf van 5. ‘Het zijn de tien grondvormen van bewegen. Bij ouderen zien we relatief veel valincidenten. Dat kun je voorkomen door aandacht te besteden aan balansoefeningen. Tijdens de trainingen komen alle vormen van bewegen aan bod.’ Nu nog is het keuzemenu voor oldstarsporten beperkt tot voetbal, korfbal en boksen, daar komt binnenkort volleybal en waterpolo bij, weet Vogt. Het Rode Kruis is ook van de partij. Met 4 man sterk. Dick Nijboer heeft gelukkig nog niet in actie moeten komen, zegt hij.

Voor de kantine zit Ingrid van der Wal op een klapstoel. Ze is samen met Marijke Wouterse en Alie Warners verantwoordelijk voor de koffietap. Zelf korfballen de dames niet, maar wel bestieren ze de kantine van de club. 12:30. Foppe de Haan is gesignaleerd. Samen met zijn grote vriend en ECO-coach Tjalling van den Berg wandelt hij het sportpark op. De Friezen zijn wel in voor een lolletje. De Haan heeft nog een leuke in petto voor de aanwezige oldstars. Je zou het niet zeggen, maar Foppe is 80. De Heerenvener weet als geen ander het grote belang van bewegen. In een tjokvolle kantine praat hij de duiventil bij waarom bewegen beter is dan stilzitten. Wel sámen bewegen, benadrukt de oud-voetbalcoach. ‘Niet alleen op de fiets, maar samen op de fiets. Beetje lullen onderweg. Samen is het grote toverwoord.’ Samen wandelen, samen fietsen, samen het groen in je dorp onderhouden desnoods. ‘Weleens van Ubuntu gehoord? Uitspraak van Mandela. ‘Staat voor: ‘Ik kan alleen maar groeien dankzij jou’. Als je dat in de gaten hebt kun je meer.’

Tegen 13:00 stapt het voltallige college binnen. Even een beetje ontspanning na een droge collegevergadering, moeten burgemeester Klaas Smid en wethouders Kirsten Ipema, Alex Wekema, Jos Darwinkel en Robert Meijer gedacht hebben. Foppe de Haan begint te zingen: My Bonnie is over the ocean, my Bonnie is over the sea. De hele zaal zingt uit volle borst mee. Met alleen dat neemt Foppe geen genoegen. Bij de eerste ‘B’ is het staan, bij de tweede ‘B’ moeten de oldstars weer zitten, sommeert hij de senioren. Dat ging best aardig. Tot dan. Op ‘Oh, bring back my Bonnie to me’, werd het iets lastiger om het sta-zittempo bij te benen. Grappig was het wel.

‘Kruisbestuiving’

ECO-coach Tjalling van den Berg kan er ook wat van. De oldstars zitten erbij als een stel zoutzakken, luidt zijn korte maar niet mis ter verstane boodschap. Hij verzoekt de heren en dames rechtop te gaan zitten zonder de armen over elkaar te leggen. ‘Weten jullie wel hoe de gemiddelde Nederlander over straat loopt? Hoofd gebogen, kromme rug en een somber gezicht.’ Hij wijst de club op hun voorbeeldfunctie naar hun kleinkinderen die hetzelfde doen maar dan met een mobiel in de hand. Nog niet eerder zijn er zoveel nekhernia’s gediagnosticeerd onder jongeren, weet de oud-hoofdcoach van Turnschool Heerenveen die nog met veel meer tips op de proppen komt voor een lang, gelukkig en gezond leven. ‘Geef elkaar eens een compliment. Maak eens een praatje met iemand die je niet kent. Wees nieuwsgierig, wees geïnteresseerd in de totale persoon. Wie ben je en wat doe je’, somt hij op. Kruisbestuiving is het sleutelwoord, meent Van den Berg die die ooit zelf op zijn vingers werd getikt door zijn eigen dochter, een topsportster die uiteindelijk besloot sportpsychologie in Londen te studeren. ‘Pa, jij doet alles verkeerd’, zei ze een keer tegen me. Van den Berg lepelt op: ‘Je bent taakgericht en je geeft alleen maar opdrachten. Fysiekgericht. Jij zegt wat iemand moet doen en de sporter voert het uit. Maar weet je eigenlijk wel hoe het met die sporter is? Hoe het thuis gaat?’ Vragen en doorvragen, was haar advies naar mij. Dat beïnvloed de prestaties op een goede manier. Kruisbestuiving. Een eyeopener.’

Van den Berg zit er duidelijk lekker in. Het publiek hangt aan zijn lippen. ‘Kijk, Foppe heeft niks met turnen en ik niet met voetbal. Toch heb ik de voetballers van Foppe een keer uitgenodigd in de turnhal. Over de balk lopen met een balletje. Een keer wat anders. Het is goed om dingen over een andere boeg te gooien en jezelf uit te dagen door een doel te stellen. Dat is precies waar het bij ECO-Coachen om draait: Vinden, Binden en Scoren. Wij laten elke persoon zijn/haar talent, kracht en energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), binden deze aan een duidelijk doel (Binden) en zetten verlies om in winst (Scoren). Oud-fysiotherapeut Aaltje Bron kan zich helemaal vinden in het verhaal van de Fries. Ze irriteert zich groen en geel wanneer ze profvoetballers ziet die steeds dezelfde rondjes lopen op trainingen. Een suffe, geestdodende bedoening, vindt ze. Koren op de molen van de ECO-Coach.

‘Een leven lang je hobby doen’

‘Foppe heeft het gehad over het belang van bewegen, voeding en slapen. Maar hij is nog één ding vergeten’, gaat Van den Berg verder. ‘Een leven lang leren.’ Werken is een k**-woord, vindt hij. Beter voer je elke dag je hobby uit. De cijfers liegen er niet om. Slechts 5 procent van de mensen doet wat hij leuk vindt, weet de coach. ‘Een leven lang je hobby doen, dat gebeurt ook in de 3 bluezones van Friesland.’ Van den Berg heeft een opdracht voor de zaal: vraag aan je buurman of buurvrouw om vijf talenten van zichzelf op te lepelen. Vijf dingen waarvan ze zelf vinden waar ze goed in zijn. Daarna moeten ze de lastigste vraag beantwoorden: wat heb je ermee gedaan? Een ding is zeker: de grijze massa wordt even flink opgeschud door de ECO-Coach. Tot slot moeten de aanwezige gasten aan elkaar vragen naar het doel in hun leven. De redacteur van deze krant wordt ondervraagd door wethouder Darwinkel. En met alleen het doel neemt hij geen genoegen. Hij wil weten waarom en hoe dat doel bereikt gaat worden. Heb daar meteen maar eens antwoord op. Valt niet mee. Toch iets om over na te denken. Je leven lang je hobby doen, hoe mooi kan het zijn? Wat zo’n Beweegfestival al niet teweeg kan brengen.

Na een uurtje kantine is het aan de bak met een tennisbal. Iets met oog-handcoördinatie. Met je ene hand de bal in de lucht gooien, met je andere hand de bal achter je rug opvangen. Ga d’r maar aan staan. Lijkt simpel, is het niet. Daar kwamen de wethouders van Noordenveld ook achter. Smid, wel in het bezit van een bal, houdt het bij een gezellig onderonsje met Foppe. Terwijl de tennisballen door de lucht vliegen, wordt de kracht van samen bewegen en plezier delen op het Beweegfestival in Noordenveld eens te meer bevestigd.