Zevenhuizen feest fanatiek verder

ZEVENHUIZEN – Na een fantastische start in een weekend eerder met onder andere het vijverspektakel, vierde Zevenhuizen ook afgelopen week feest. Fanatiek gingen de Zevenhuusters verder en met veel plezier zagen de inwoners activiteit na activiteit voorbijkomen. Op dinsdag was er een kindermiddag georganiseerd waarbij de jongere dorpsbewoners zich konden uitleven bij MFC de Molenstreek. Met onder andere allerlei (oud-Hollandse) spelletjes en een springkussen ging menigeen moe en voldaan naar huis. ’s Avonds was er de ballonvaart en sportievelingen uit het dorp kwamen bij de zeskamp in actie. Op woensdag volgde een gezellige jaarmarkt die druk bezocht werd. Rond de 100 kramen stonden er opgesteld en op het Hollands Muziekplein traden Rene Schuurmans, Stef Ekkel en Rutger van Barneveld op. Donderdags was er jeu de boules, beachvolleybal en de oriënteringsrit. Vrijdag en zaterdag vormde het Deli Park Festival, een tweede editie hiervan, een fantastische afsluiter. Twee avonden volle bak feest op het evenemententerrein waar vrijdag de Hunekop en Mooi Wark stonden en zaterdag vele artiesten op de line-up van de Hollandse Avond stonden.