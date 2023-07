Zinderend eindfeest op de Oldeborg

LEEK – Met een zinderend eindfeest namen leerlingen van de Nijeborg en Oldeborg afscheid van ‘hun’ schoolgebouw. Het is namelijk voor de allerlaatste keer dat er les werd gegeven in de Oldeborg aan rsg de Borgenleerlingen. Zo’n 500 leerlingen genoten van wervelende splashshows, een waterbaan en een uitdagende limbodance. Tegen een uurtje of drie klommen docenten van de school op het dak om vervolgens een oorverdovend concert te geven. De friterie was van de partij met lekkere patatjes, Sociaalwerk de Schans trakteerde de leerlingen op voortreffelijke mocktails (een cocktail maar dan zonder alcohol) en er was een mevrouw die henna tattoos zette. Al met al een zeer geslaagde summerparty onder uitstekende weeromstandigheden. Het gebouw wordt opgeleverd aan de gemeente. Na de vakantie wordt de Oldeborg in gebruik genomen door leerlingen van basisschool de Violier in Leek. Die school gaat namelijk flink uitbreiden met nieuwe lokalen.