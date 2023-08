Zinderend Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN- In Zevenhuizen is de feestweek losgebarsten. Met een bomvol programma hoeven de Zeuvm’huusters zich geen moment te vervelen. Het weekend begon fantastisch met het traditionele Vijverspektakel met Stef Stuntpiloot in de hoofdrol. Zaterdag werd er gestreden om de tenniskampioenschappen en vertrokken een heleboel joelende motoren vanaf de Appelhof voor een tripje van 80 kilometer door 3 provincies. Zondag was het fraaie MFC het decor van het Oltimerfestival. En daar blijft het niet bij. Woensdag staat de fameuze Jaarmarkt op het programma en aankomend weekend kunnen de dansschoenen afgestoft worden: het Deli Park is coming!