Zorgcafé van start

NORG – Afgelopen week ging het Zorgcafé in Norg van start met een presentatie van Grietje Hofsteenge over ‘Diabetes en Voeding’. Zo’n 20 bezoekers kregen maandag 4 september uitleg over de ziekte en hoe dat door bijvoorbeeld voeding zou kunnen verbeteren. Op maandag 2 oktober staat KOPP centraal. Het gaat dan over kinderen en hun ouders die een psychische aandoening hebben. Groenzorg Norg en Welzijn in Noordenveld tekenen elke maand voor de organisatie, waarin wisselende onderwerpen over verschillende ziektes voorbijkomen. Zonder opgave vooraf te bezoeken van 19.30 tot 21.00 uur.