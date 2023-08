Mariet Smit-Hoekstra wint de Grote prijs van Tolbert

TOLBERT – Afgelopen weekend vond Jumping Tolbert weer plaats. De grote Prijs van Tolbert, de rubriek van de Hoofdsponsor Loonbedrijf Hummel met een hoofdprijs van € 2000,- en hooi ter waarde van € 500,- is gewonnen door Mariet Smit-Hoekstra. In deze rubriek kwamen 38 ruiters aan start met 10 in de barrage die achteraf werd verreden.

Als eerste gestart in de Barrage zette Mariet Smit-Hoekstra een scherpe tijd neer van 39.30 sec en was daar niet meer te kloppen. Mariet, winnares van Jumping Tolbert Outdoor Editie 2022 waar ze beide rubrieken won, stuurde Duco Z zondagmiddag met een professionele snelheid en wendbaarheid de barrage rond. Wat was het spannend, Tolbert was muisstil bij iedere barrage ronde en ging uit zijn dak bij iedere foutloze barrage ronde. Chantal Regter zette uiteindelijk een mooie tweede tijd neer met 42.55 sec met haar paard Can Fly Z. Daan Van Geel werd derde met zijn Kahlua Carmen in 43.22 sec.

Jumping Tolbert stond weer garant voor vijf dagen mooie paardensport bij de HJC manege in Tolbert, de teller stond uiteindelijk op 2370 inschrijvingen waarvan in deze vijf dagen meer als 2000 ruiters zijn gestart. De organisatie kijkt terug op een succesvolle vijfdaagse, ruiters waren vol lof over de opzet van het concours. Verschillende nationaliteiten waren naar Tolbert gekomen om te springen.

De Jacht van Tolbert op zaterdagavond samen met de extra sponsoravond werd een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Louwe Mulder van de organisatie en eigenaar van de HJC manege, bedacht een ludiek parcours waar ruiters gekoppeld werden aan eigenaren met honden van Hondenclub de Loop en daarbij ook aan een sponsor van het concours.

Als team legden beiden een parcours af, waarbij de ruiter begon en bij de laatste hindernis zijn teamgenoot met zijn hond een behendigheidsparcours aflegde, snelste team kwam op een bank te zitten. Team Stoeterij Eloma Hoeve won deze rubriek met de snelste tijd.

De organisatie van Jumping Tolbert bedankt nogmaals de vele medewerkers die nodig zijn om deze dagen te kunnen draaien en natuurlijk zijn sponsoren. De organisatie kijkt alvast uit naar het grote indoor concours in maart die van 9 t/m 16 maart wordt gehouden in de mooie evenementenhal in de manege. Uitslagen zijn te vinden op www.startlijsten.nl. Foto: NH photo – Norine Habekothé van Mariet Smit-Hoekstra met Duco Z.