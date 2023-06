Scholen uit Noordenveld en Westerkwartier strijden tegen elektronisch afval

REGIO- Tien basisscholen uit Noordenveld en Westerkwartier doen van maandag 5 juni tot en met donderdag 29 juni mee met de E-waste Race. Wethouder Alex Wekema opende woensdag 31 mei het project in Noordenveld officieel tijdens een gastles op bij OBS de Flint te Nietap. De tien teams gaan vier weken lang de strijd aan met elektronisch afval. De kinderen zamelen klein elektronisch afval in voor hergebruik en recycling. Zo leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van elektronisch afval en circulaire economie.

De deelnemende scholen uit Noordenveld zijn: OBS de Flint, OBS de Elsakker, BBS de Verwondering en OBS het Palet. Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten met een stekker eraan of een plek voor een batterij. Dit zijn onder andere een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, defect mobieltje maar ook oude of kapotte kabels en adapters. Inktcartridges, losse batterijen en losse accu’s vallen niet onder e-waste en mogen dus niet worden ingeleverd. Wie in de buurt van de school woont kan tussen maandag 5 juni en donderdag 29 juni elektronisch afval online aanmelden wat daarna gratis wordt afgehaald. Als blijk van waardering ontvangen deelnemers kortingscodes voor duurzame producten, waaronder koptelefoons, sieraden en een pakket om je eigen robot te bouwen. De E-waste Race maakt het inzamelen gemakkelijk doordat leerlingen het afval bij de mensen thuis komen ophalen. De kinderen krijgen punten voor het ingezamelde e-waste en de school met de meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreisje. Elektronisch afval aanmelden kan via www.ewasterace.nl.