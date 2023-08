Vernieuwde bibliotheek in Roden biedt alles onder één dak

‘We worden een soort moderne versie van Postbus 51’

RODEN- De bouwvakkers hadden alles op alles gezet om voor de bouwvak klaar te zijn en dat is gelukt. In vijf maanden tijd is de bibliotheek aan de Heerestraat compleet gerenoveerd. Vorige week maandag opende zij haar deuren voor de nieuwsgierige boekenverslinders die al voor de deur stonden te wachten. Al is de officiële opening pas op 9 september, wachten doen de Roners liever niet. Coördinator van de bibliotheek Evelien Huizenga is enthousiast.

‘Alleen de keuken en de berging zijn nog zoals ze waren. De rest is compleet veranderd. Een dikke pluim voor alle vrijwilligers, die vol overgave hebben meegewerkt aan dit prachtige resultaat.’ Aldus Huizenga met op de achtergrond het houtenframe van een huis. ‘Dat is ons Doe-mee-plein waar mensen met leuke initiatieven mee kunnen doen. Het huisje is gemaakt van sloophout, afkomstig van de vorige bibliotheek en in elkaar gezet door jongeren van Welzijn in Noordenveld.’ De bibliotheek is nu meer dan een uitleenplek voor boeken en internetcafé. Het is een soort Drents forum geworden. ‘Tuurlijk, boeken uitlenen is onze hoofdactiviteit. Toch zijn we nu een maatschappelijk educatieve bibliotheek geworden, waar ruimte is voor het maken van vriendschappen en netwerken. Waar gewerkt kan worden aan je persoonlijke ontwikkeling en waar elke vraag beantwoord wordt. Vooral dat laatste is een indrukwekkende vooruitgang. In coronatijd bleek de bibliotheek al van onschatbare waarde. Omdat het een maatschappelijke functie heeft, mocht het openblijven tijdens de vele lockdowns. Mensen die opeens moesten werken met QR-codes en DigiD konden hiervoor terecht in de vele bibliotheken van ons land. ‘Maar met onze nieuwe formule bieden we veel meer. Vele wijkbureaus van de politie verdwijnen en onze wijkagent van Roden is enorm blij dat hij hier plaats kan nemen. De wijkagent is dus toegankelijker geworden en helpt bezoekers graag op weg. Verder zal er geregeld iemand van Humanitas te vinden zijn, een medewerker van een duurzaamheidscollectief en ook inloop spreekavonden met de gemeente. Het wordt een plek waar elke vraag een antwoord krijgt. Hebben we die niet snel bij de hand, dan kennen we genoeg connecties.’ Aldus Huizenga.

Enorme klus

Ze is enorm trots op het werk dat verricht is, al was niet altijd even makkelijk. ‘In maart zijn we verhuisd naar een tijdelijke locatie. Vijf maanden dicht voor bezoekers vonden we te ver gaan. De helft van de collectie bleef hier achter en ruim negenduizend boeken hebben we moeten inpakken en opstellen. Dat was een enorme klus. Vorige maand hadden we een totale verhuizing ingepland van vier weken. We verzochten de mensen om zoveel boeken mee te nemen op en in de vakantie, zodat we zo weinig mogelijk boeken hoefden te verhuizen. Dat werd een complete chaos. We hadden niet verwacht dat er zoveel boeken zouden worden uitgeleend. Maar daar waren we heel blij mee.’ Als uiterste inleverdatum had de bibliotheek 31 augustus aangegeven. ‘We verwachten dan ook dat het die dag druk wordt. Alles moet weer op zijn plek komen.’ De bibliotheek biedt nu ook veel flexibele werkplekken voorzien van stroom en wifi. Binnenkort zal een konditorei geopend worden in het pand. ‘Daarmee is het dus een ideale locatie voor zzp’ers die graag buitenshuis of tussendoor willen werken en studenten die in alle rust willen studeren. Tijdens het werk of studie kan er een kop koffie genuttigd worden of een heerlijke lunch geserveerd.’ Hiermee hoopt de bibliotheek ook de vele reizigers die uitstappen bij de bushaltes voor het pand aan te trekken. ‘Ik noem dit stukje Roden weleens gekscherend de ‘Poort van Noordenveld’. Na een busreis stappen mensen hieruit en komen gelijk in aanraking met een centrum voor verschillende doeleinden. Ook het wachten op een overstap wordt prettiger wanneer men even kan zitten en genieten van een kop koffie en thee of heerlijk belegd broodje of gebak.’ De bieb wordt een hub. En steeds meer de draagsteen van de samenleving. Tijdens de bouw is ook een invalidetoilet gerealiseerd aan de buitenzijde van het gebouw. Deze is tijdens een groot deel van de dag te gebruiken. Ook bevindt zich buiten een selfservice systeem voor het verzenden van pakketten. ‘Wat we proberen is om alle gemakken te verzamelen onder een paraplu. We worden een soort moderne versie van Postbus 51’, grapt Huizenga.

Bescheiden gebleven

Toch is de bibliotheek aan de Heerestraat bescheiden gebleven. ‘We zijn nog steeds heel toegankelijk en de verenigingen en clubs blijven we onderdak bieden. Een mooi voorbeeld is de breiclub op donderdagochtend. Die kleine momentjes in de week zijn ontzettend belangrijk. Ook hebben we een legpuzzel neergelegd waar iedereen rustig kan zitten puzzelen. De Eiffel toren is inmiddels al gelegd. Ook hebben we een bezoeker die af en toe binnen komt wandelen, een paar puzzelstukjes neerlegt en weer naar buiten gaat. Zoiets werkt aanlokkelijk.’ Middenin de bibliotheek staat een hoge brede blauwe boekenkast. ‘Dat wordt de ontdekkast over Noordenveld. Hierin stoppen we voorwerpen, informatieteksten en objecten die Noordenveld kenbaar maken. We hechten natuurlijk veel waarde aan geschiedenis en cultuur.’ Aan de andere kant van de ruimte bevindt zich een grote houtenkamer waar plastic bakken op zijn geschroefd waar boeken in staan. In de kamer bevindt zich een ontdekruimte voor 21e-eeuwse vaardigheden. ‘Kinderen leren hier werken met nieuwe technieken zoals robots en een green screen. Aan de andere kant van onze bibliotheek hebben we een speciaal afgebakende ruimte waar prentenboeken en voorleesboeken voor de allerkleinsten staan. We hebben deze ruimte speciaal ingericht, ver van de ingang af om ervoor te zorgen dat peuters en kleuters hier veilig kunnen spelen en niet plotseling het gebouw uitkunnen de weg op.’ Met de komst van zoveel faciliteiten is ook besloten de openingstijden te verruimen. ‘Wanneer de Konditorei in het pand komt, zijn we dagelijks geopend vanaf 9:00 uur tot wat later in de avond. Zo kan de busreiziger of late student ook in de avond doorwerken of uitrusten. Door middel van de selfservice kunnen bezoekers boeken lenen, de servicebalie wordt dan op een later tijdstip bemand.’ Inmiddels heeft de organisatie een prijs uitgeroepen voor diegene die de nieuwe naam verzint. De naam wordt voor genodigden bekend gemaakt op 8 september aanstaande. Op 9 september vindt de officiële opening plaats voor belangstellenden. Vanaf 11:00 in de ochtend worden er diverse activiteiten georganiseerd. Van poëzie tot aan schminken voor de kleinsten. Ook worden er deze dag heerlijke hapjes en drankjes geserveerd. Meer informatie en voor openingstijden: www.bindbibliotheken.nl/vestigingen/roden.