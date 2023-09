Hackaton laat leerlingen creatief omgaan met voedsel

LEEK- In de drie noordelijke provincies vond afgelopen donderdag en vrijdag de Hackaton plaats. Tijdens dit evenement zorgden studenten voor een oplossing op verschillende vraagstukken. Dit jaar het thema voedsel. Van donderdag 9.00 uur tot en met vrijdag 16.00 uur kon er nagedacht worden over een oplossing om voedsel te verbouwen, in te zetten als grondstof of zo goedkoop mogelijk te maken.

Op de Lindenborg in Leek deden de leerlingen van HAVO 4 en VWO 4 een gooi naar de hoofdprijs: een groot geldbedrag om het plan verder vorm te geven.De komende acht weken werkt de school verder aan de ideeën. Menno, Mark, Evan en Dion ontwierpen een constructie om zonlicht ondergronds te krijgen door middel van spiegels. Docent Karin Lamain is erg blij met de organisatie. ‘Leerlingen konden alles live via YouTube volgen en er werd eten geregeld door het Nationaal Programma Groningen. Sommigen sliepen op school. Ik ben heel benieuwd hoe de ideeën in de komende weken vormgegeven worden.’ Het waren twee intensieve dagen, want om 16:00 uur op vrijdag, negentien uur later, moesten filmpjes opgestuurd worden met het idee. Ook stond de Rodermarkt voor de deur. Veel tijd om uit te rusten was er niet, want maandag werden ze weer op school verwacht.